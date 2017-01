Laurent Travers (Racing 92) : "Novès ne m'a pas appelé, peut-être aurait-il dû le faire"

Il semblait acquis que les deux Laurent (Travers et Labit) ne se laisseraient pas égratigner sans réagir et cela n’a pas manqué. La réponse est venue au lendemain des sous-entendus accusateurs de Guy Novès sur le management de leurs internationaux. Au Munster, le staff francilien avait titularisé Camille Chat, Maxime Machenaud et Eddy Ben Arous (Henry Chavancy également mais il n’avait pas encore été appelé). Les deux premiers ont même joué quatre-vingt minutes mais seul le deuxième a réchappé au verdict des docteurs de Marcoussis. Et le patron des Bleus de s’interroger sur la pertinence d’exposer ces joueurs-là pour un match sans enjeu sportif.

"Je ne vais pas répondre au sélectionneur à travers les médias" , lui a rétorqué Laurent Travers mercredi soir en guise d’amuse-bouche. "On s’était mis d’accord sur un mode de fonctionnement et également de communication. Avec Laurent Labit, on tient à le respecter, ce qui n’a pas été le cas pour d’autres..." Pas besoin de grosses lunettes pour lire entre les lignes.

Travers : "Novès a mon numéro, il sait comment me joindre"

Ce que reproche Travers à l’ancien manager général de Toulouse, c’est d’avoir lavé son linge sale en public, sans avoir échangé avec lui au préalable : "Il ne m’a pas appelé, peut-être aurait-il dû le faire. Si le sélectionneur a besoin de plus amples renseignements, il a mon numéro, il sait comment me joindre et je suis prêt à les lui donner. C’est facile de mettre la responsabilité sur Pierre, Paul ou Jacques. Pour ma part, je suis triste pour les joueurs concernés" .

Lorsque Guy Novès était en poste au Stade toulousain, il est parfois entré en conflit avec les sélectionneurs en place afin de défendre les intérêts de son club. La récente élection de Bernard Laporte à la présidence de la FFR a rappelé quelques prises de bec épiques entre les deux hommes au début des années 2000.

L’argument de l’arroseur arrosé devenait alors évident pour Laurent Travers : "Il y a toujours eu des tensions, des malentendus et des incompréhensions entre les entraîneurs de club et les différents sélectionneurs. Vous (les journalistes, ndlr), moi et le sélectionneur actuel le savons, où sinon il faudrait être né sans mémoire. Et je pense que ni le sélectionneur ni moi ne sommes nés sans mémoire" .

Une première passe d’armes qui prendrait des allures de guerre si le staff francilien venait à aligner Camille Chat et Henry Chavancy - suffisamment aptes une semaine auparavant pour disputer un match entier de Coupe d’Europe - samedi soir à Lyon, comme le règlement l’y autorise.