La compo des Bleus, la fierté irlandaise... revivez notre Live Facebook avec Christian Califano

Christian Califano était ce jeudi à 18h en direct sur les pages Facebook d'Eurosport et Rugbyrama. L'ancien pilier international du Stade toulousain a abordé le troisième match du Tournoi des 6 Nations des Bleus en Irlande à deux jours du choc à Dublin (samedi, 17h50). Et plus particulièrement la compo du XV de France mais aussi l'enfer de Dublin.

Retrouvez aussi Christian Califano aux manettes de l'émission "Les Tontons Flankers" chaque vendredi à 19h15 sur Eurosport 2.