ITALIE - FRANCE - Nos pronos : Équipe à réaction, le XV de France va faire payer la note à l'Italie

Maxime BROSSARD : Pour les Bleus, c'est le moment de retrouver des couleurs

Les courtes défaites en Angleterre et en Irlande, l'agitation autour des contrats fédéraux, la guerre entre les clubs et la Fédé... Bref, les conditions et l'atmosphère autour de la préparation de ce match ne sont pas idéales mais les Bleus auront l'occasion de faire taire les critiques et de lancer la campagne de "sauvetage" de leur Tournoi.

Louis Picamoles (XV de France) face à l'Irlande - 25 février 2017Icon Sport

Une chance que les hommes de Guy Novès sauront saisir car, comme à son habitude, la France est une équipe à réaction et elle n'est jamais aussi forte que lorsque que l'on ne croit plus trop en elle. Alors certes, ce n'est pas une nation majeure qui va se présenter face aux Bleus mais les Tricolores vont faire le boulot pour ressortir ragaillardis et pleins de confiance avant l'ultime choc contre le pays de Galles lors de la dernière journée.

Mon pronostic : Victoire bonifiée pour la France.

Pierrick DE MOREL : Pas de tragédie italienne pour les Bleus

Une mauvaise surprise ? Quelle mauvaise surprise ? Difficile d’imaginer le XV de France chuter à Rome, rucks fantômes ou pas. En trois matches, les Italiens ont déjà encaissé 18 essais et cette statistique n’a pas échappé à un XV de France en manque de réalisme. Le retour de Brice Dulin et la première cape de Fabien Sanconnie, voire celle d’Antoine Dupont, devraient avoir pour effet de remobiliser l’ensemble du groupe : la concurrence existe bel et bien au sein du groupe France, Le Roux, Spedding et Chat en savent quelque chose. Les joueurs alignés samedi auront donc à cœur de briller dans cet avant-dernier match du Tournoi, et c’est la Squadra Azzurra qui devrait en faire les frais.

Baptiste Serin (XV de France) face à l'Irlande - 25 février 2017Icon Sport

Mon pronostic : Large victoire des Bleus en Italie, par plus de 20 points d’écart. Idéal pour se rassurer et préparer au mieux la réception du pays de Galles, qui s’annonce bien plus compliquée.

Ivan PETROS : Pour quoi passerait le rugby français en cas de défaite ?

À Rome, les Bleus n’auront pas d’autre alternative qu’une victoire accompagnée de la manière. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, on ne cesse de souligner la faiblesse de l’Italie depuis le début du Tournoi. Pour quoi passerait le rugby français en cas de mésaventure samedi ? Les joueurs de Guy Novès seront également très attendus sur le contenu, après une bien triste prestation à Dublin.

Virimi Vakatawa (XV de France) face à l'Ecosse - février 2017Icon Sport

Enfin, il s’agit pour le XV de France de bien terminer le Tournoi avec deux succès face à la Squadra Azzurra puis au pays de Galles afin de finir avec un bilan positif. Avec les retours de Brice Dulin et Virimi Vakatawa, l’attaque tricolore devrait être capable de secouer la défense italienne. Et si les hommes de Conor O’Shea décidaient de défendre seulement sur la largeur et non pas dans les rucks, les gros sont eux déjà prévenus, au contraire des Anglais il y a deux semaines : il faudra leur faire mal dans l’axe.

Mon pronostic : Je vois les Bleus l’emporter par 3 essais à 1 et ainsi manquer d’un rien le bonus offensif.

Fabien POMIES : Le XV de France n'a pas vraiment de quoi fanfaronner

Chaque fois, c'est la même rengaine lorsque les Bleus s'apprêtent à affronter les Italiens : on les met en garde face au piège transalpin. Mais comment les Français pourraient-ils se permettre de prendre de haut les Italiens avec leurs derniers résultats ? C'est d'ailleurs le message martelé par le groupe ces derniers jours. Preuve d'une prise de conscience.

Camille Lopez (France) face à l'Angleterre - 4 février 2017Icon Sport

Avec 2 revers sur ces 3 derniers déplacements à Rome et une 5e place, de toute façon, le XV de France n'a pas vraiment de quoi fanfaronner au moment de traverser les Alpes. Pour autant, malgré tout le respect que mérite la Squadra Azzurra, je n'imagine pas la France s'incliner au Stade olympique. Dans le cas contraire, ce serait un véritable séisme pour le rugby français.

Mon pronostic : Succès de la France avec plus de 15 points d'écart.