ITALIE - FRANCE - 3e ligne, Trinh-Duc, Dulin... que feriez-vous à la place de Guy Novès ?

Le Roux sur la touche ?

Le contexte : Le joueur lui-même le sait : en Irlande, Bernard Le Roux est passé totalement au travers. Une rencontre ratée où presque rien de positif n'est à ressortir. Sans accabler le Racingman, il n'était revenu à la compétition que depuis peu. Mais au niveau international, une telle partition se paye souvent cash. Et le staff du XV de France pourrait être à nouveau tenté de repartir avec une troisième ligne composée de trois joueurs aux profils de numéros 8.

Bernard Le Roux (XV de France) face à l'Irlande - 25 février 2017AFP

Les choix : Kévin Gourdon et Louis Picamoles ont disputé les trois premiers matches en intégralité et sauf immense surprise, ils seront titulaires à Rome. Il reste donc une place à prendre et celle-ci se jouera entre Bernard Le Roux, le Briviste Fabien Sanconnie et le Toulonnais Charles Ollivon.

Notre avis : On voit bien le retour du trio Gourdon - Picamoles - Ollivon qui avait flambé durant les tests de novembre.

Qui aligneriez-vous en 3e ligne aux côtés de Picamoles et Gourdon ? Sondage 922 vote(s) Bernard Le Roux Charles Ollivon Fabien Sanconnie

Lopez menacé par Trinh-Duc ?

Le contexte : Dès sa prise de fonction, Guy Novès n'a jamais caché son intérêt de confier les clés du camion à François Trinh-Duc (56 sélections). Pas épargné par les blessures, le Toulonnais ne compte que 4 titularisations depuis le Tournoi 2016 et ne s'est donc jamais installé sur la durée. Désormais, les pépins sont oubliés. Mais va-t-il bouleverser les plans du staff des Bleus, Lopez ayant plutôt assuré depuis l'entame de l'édition 2017 du Tournoi ? Face aux poteaux, son pourcentage de réussite est même très intéressant.

Kevin Gourdon et François Trinh-Duc (XV de France)Icon Sport

Les choix : Dans la liste des joueurs convoqués pour préparer ce match, il n'y a que deux ouvreurs : Camille Lopez et François Trinh-Duc. Jean-Marc Doussain n'est plus là après avoir joué seulement 8 minutes contre l'Angleterre.

Notre avis : Cela serait un bien mauvais signal que de reléguer Lopez sur le banc. FTD n'a retrouvé les terrains que la semaine dernière et a joué au poste de... centre avec Toulon. Faisons confiance au Clermontois. Mais il sera intéressant de redonner du rythme à Trinh-Duc en le faisant rentrer en milieu de seconde période.

Quel ouvreur choisiriez-vous pour affronter l'Italie ? Sondage 898 vote(s) Camille Lopez François Trinh-Duc

Enfin une chance pour Dulin ?

Le contexte : Indéboulonnable au poste d'arrière, Scott Spedding est sorti pour la première fois depuis qu'il est en Bleu lors du déplacement en Irlande. Le Clermontois a fait preuve d'une rare fébrilité sous les ballons hauts et on sent qu'il est en recherche actuellement d'un second souffle, n'ayant pas été à son avantage contre l'Irlande donc mais aussi face à l'Ecosse. Le moment de donner sa chance à quelqu'un d'autre ?

Brice Dulin (XV de France)Icon Sport

Les choix : Ils sont au nombre de trois. Djibril Camara et Yoann Huget peuvent dépanner mais ne sont pas des purs arrières. Reste l'option Brice Dulin. Clairement, il piaffe d'impatience. Le Racingman est en grande forme et il le démontre lors de chacune de ses sorties en club.

Notre avis : Si Brice Dulin n'a pas sa chance contre l'Italie, on ne voit pas quand il pourrait alors en avoir une. On mise sur le Racingman pour ce match.