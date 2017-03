ITALIE - FRANCE (18-40) - L'antisèche : Ce point de bonus pourrait sauver le Tournoi des Bleus

Le jeu : Les Bleus ont retrouvé des couleurs

Les 12 premières minutes du match n'annonçaient clairement pas une après-midi de tout repos sous le soleil de Rome pour les Français. Il ne fallait pas compter sur les Italiens pour vivre la dolce vita au Stadio Olimpico. Gonflés à bloc, des Transalpins agressifs déstabilisaient les Bleus, tout autant que la fameuse tactique des rucks fantômes ingénieusement ressortie par Conor O'Shea.

Il a donc fallu un petit temps d'adaptation aux Bleus, étouffés et perturbés avant de finalement décoller. Une longue acclimatation facilitée par une conquête solide, avec un 100% en touche et en mêlée et 3 pénalités glanées en 1ere mi-temps notamment (8e, 32e et 39e), ainsi qu'un buteur fiable qui n'a pas tremblé face aux poteaux (100% au pied et 20 points inscrits par Camille Lopez).

Louis Picamoles (XV de France) face à l'Italie - 11 mars 2017AFP

Sereins sur les fondamentaux, les Bleus ont alors pu envoyer du jeu. Avec Gaël Fickou en chef de file, l'attaque tricolore a retrouvé ses couleurs et ce fameux jeu de mouvement prôné par Guy Novès, et ce malgré quelques déchets. Et si l'addition aurait pu être plus lourde sans les deux manqués de Virimi Vakatawa (44e) et Rémi Lamerat (62e) et le pied en touche de Louis Picamoles (72e), la prestation des Français fait tout de même du bien au moral. D'autant qu'avec ce point de bonus offensif décroché, les Bleus peuvent préparer plus tranquillement la venue du pays de Galles et même rêver à la deuxième place du Tournoi.

Les joueurs : Fickou et Dulin ont ravivé la flamme

Certes, l'Italie n'a défensivement pas rendu la meilleure des copies avec 53 plaquages manqués. Cependant, n’enlevons pas trop de crédit aux prestations de Brice Dulin et Gaël Fickou. D'ailleurs, une action résume à elle seule la performance du duo offensif. Une séquence qui a vu le premier essai des Bleus marqué par le centre toulousain. Une cavalcade de 90 mètres initiée par Dulin et qui finira dans l'en-but une feinte de passe de Fickou plus tard.

Gaël Fickou (XV de France) - 11 mars 2017Icon Sport

Dulin, qui à son tour ira inscrire l'essai du bonus à la 77e minute après avoir sauvé la patrie à la 58e, comme pour confirmer son excellent retour en Bleu. Mais les satisfactions ne sont pas venues uniquement des trois-quarts. En effet, Rabah Slimani et Cyril Baille ont été monumentaux en mêlée et très actifs dans le jeu (8 plaquages chacun, 2 défenseurs battus pour Baille et un franchissement pour Slimani). Enfin, comment ne pas citer Louis Picamoles et Kévin Gourdon, égaux à eux-mêmes et toujours aussi performants depuis le début du Tournoi.

La stat : 727

Cela faisait très exactement 1 an, 11 mois et 27 jours que la France n'avait pas gagné à l'extérieur dans le Tournoi. Les 5 derniers déplacements des Bleus avaient été infructueux. Pour retrouver trace d'une victoire française hors de ses bases dans cette compétition, il faut remonter au 15 mars 2015 et une victoire 0-29... en Italie déjà.

Le tweet cellulaire

La décla : Guy Novès (sélectionneur du XV de France)

" Cela fait plaisir de voir les joueurs sourire en fin de match "

La question : Un bonus qui change tout ?

Il faut reconnaître que ce point de bonus offensif fait du bien au moral. En panne, l'attaque française était la moins performante du Tournoi à la veille de cette rencontre (seulement 2 essais inscrits). Les Bleus comptabilisaient un grand nombre de franchissements et de offloads sans pour autant concrétiser. En franchissant la ligne d'en-but à 4 reprises face aux Transalpins, les hommes de Novès ont retrouvé la sensation de fouler la terre promise et l'on espère que cette victoire bonifiée contre l'Italie peut être le déclic tant attendu.

Virimi Vakatawa (XV de France) - 11 mars 2017AFP

Un point de bonus qui fait aussi du bien comptablement puisque la France peut encore viser la 2e place du Tournoi, chose qui n'est plus arrivée depuis 2011, en devançant l'Écosse et l'Irlande (grâce à ce petit point en plus justement) lors de la dernière journée. Les calculatrices sont d'ores et déjà de sortie mais un tel scénario n'est possible qu'à une seule condition : il faudra battre le pays de Galles à Paris le week-end prochain.