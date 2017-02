Irlande - France : Piliers, flanker, Huget... que feriez-vous à la place de Guy Novès ?

Du turnover chez les piliers ?

Le contexte : La mêlée du XV de France a montré une très belle tenue contre l'Écosse, obtenant pas moins de 5 pénalités et 1 bras cassé. Toutefois, Uini Atonio avait été sorti dès le début de la seconde période, s'avouant peu à son aise dans le jeu courant et surtout dans le dur physiquement. Contre l'Angleterre, le pilier rochelais avait connu des difficultés pour s'adapter à l'arbitrage de l'Australien Angus Gardner. Par ailleurs, les Bleus ont eu du mal dans le jeu au sol face aux Écossais. Et face à l'Irlande, cela ne pardonnera pas : il faudra batailler farouchement. L'heure d'apporter du sang frais ?

Uini Atonio - XV de FranceIcon Sport

Les choix : A gauche, il y a deux options : le Toulousain Cyril Baille qui a convaincu lors de ses deux matches, notamment face à l'Écosse. Le Racingman Eddy Ben Arous, au combien précieux dans la guerre des rucks, fait son retour. A droite, ils sont trois : le Rochelais Uini Atonio, titulaire contre l'Angleterre et l'Écosse, le Parisien Rabah Slimani, auteur de deux très belles entrées en jeu, et le novice Mohamed Boughanmi.

Notre avis : Même si Baille a été très bon, la solution Ben Arous serait à prendre au sérieux pour ses qualités dans le jeu au sol. Surtout vu le profil de notre troisième ligne. A droite, Slimani mérite sa chance, Atonio ayant bien besoin d'un second souffle dans cette saison éprouvante pour lui.

Quels piliers aligneriez-vous face à l'Irlande ?
- Baille - Atonio
- Baille - Slimani
- Baille - Boughanmi
- Ben Arous - Atonio
- Ben Arous - Slimani
- Ben Arous - Boughanmi
4889 vote(s)

Qui pour remplacer Goujon ?

Le contexte : Décidemment, le staff du XV de France a connu bien des mésaventures concernant la 3e ligne pendant ce Tournoi. Loann Goujon s'est blessé contre l'Écosse et a dû déclarer forfait pour le reste de la compétition. Damien Chouly, lui, s'est donné une entorse à une cheville lundi à l'entraînement et ne sera pas du déplacement en Irlande samedi. Bref, si Picamoles et Gourdon sont indispensables, il reste à trouver le troisième larron de la troisième ligne.

Loann Goujon (XV de France) face à l'EcosseIcon Sport

Les choix : Ils sont au nombre de trois. Il y a les revenants Charles Ollivon et Raphaël Lakafia, absents lors des deux premiers matches contre l'Angleterre et l'Écosse, et qui viennent tout juste de reprendre la compétition (16 minutes de temps de jeu uniquement pour Ollivon contre Lyon samedi dernier). Enfin, il y a le Racingman Bernard Le Roux, qui a effectué son retour sur les terrains il y a quelques semaines. Trois éléments qui n'ont pas énormément de rythme donc.

Notre avis : Novès privilégiant une ligne avec 3 profils de n°8, les options Lakafia et Ollivon se dégagent. Et vu que l'Irlande est très forte en touche, il semble important que les Bleus disposent d'un sauteur. Nous misons sur Ollivon, histoire de reformer la belle 3e ligne alignée lors des tests de novembre dernier.

Qui pour composer la 3e ligne aux côtés de Picamoles et Gourdon face à l'Irlande ?
- Raphaël Lakafia
- Bernard Le Roux
- Charles Ollivon
3776 vote(s)

L'heure d'Huget ?

Le contexte : Pour la première fois depuis qu'il a été convoqué en Bleu, Virimi Vakatawa a quitté le terrain avant même le coup de sifflet final (9 matches en entier avant la réception de l'Écosse). Face au XV du Chardon, ses problèmes de positionnement défensif ont été mis en lumière sur les deux essais marqués par les Écossais. Une faille que les Irlandais ont forcément déjà repérée.

Virimi Vakatawa (XV de France) face à l'Ecosse - février 2017Icon Sport

Les choix : Hormis Vakatawa, trois autres éléments peuvent prétendre à une place sur une aile. Il y a le Clermontois Noa Nakaitaci, qui devrait selon toute vraisemblance être titulaire face à l'Irlande, le Toulousain Yoann Huget et le Parisien Djibril Camara. Oublions tout de suite l'option Brice Dulin, dont l'expérience sous Saint-André avait viré au cauchemar.

Notre avis : Vakatawa, on sait ce qu'il vaut et son potentiel en attaque. Mais ne pas le titulariser serait une belle piqûre de rappel pour lui. Intéressant face au jeu au pied adverse, Yoann Huget pourrait bien faire la paire avec Noa Nakaitaci.