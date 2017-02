Irlande - France, nos pronos - Peu probable que le XV de France survive à l'enfer de Dublin

Pierrick DE MOREL : Pas de miracle à Dublin

Même si Guy Novès semble confiant après cette semaine de préparation sous le soleil niçois, je ne vois pas le XV de France revenir d’Irlande avec une victoire. Pas de chance pour les Bleus : bousculés par l’Écosse dans les rucks, ils vont affronter une équipe qui excelle dans le jeu au sol. De plus, les Irlandais devraient être galvanisés par l’ambiance pour leur premier match du Tournoi à l’Aviva Stadium. La marée verte qui attend Guirado et ses hommes samedi devrait avoir raison de leur bonne volonté, même si je ne les vois pas tomber sans combattre.

Mon pronostic : Victoire de l’Irlande face à des Bleus accrocheurs, qui devraient repartir avec le point du bonus défensif.

L'Irlande a écrasé l'Italie - 11 février 2017Icon Sport

Fabien POMIES : L'Irlande n'a plus perdu à domicile dans le Tournoi depuis 2013

Dans un Tournoi 2017 où les Bleus sont passés très près de l’exploit en Angleterre et ont battu l’Ecosse sans vraiment convaincre, un succès en Irlande ferait énormément de bien au groupe de Guy Novès. S’offrir un cador à l’extérieur pourrait permettre aux Tricolores d’enfin s’enlever un peu de pression sur les épaules avant d’aller en Italie et de finir face au pays de Galles. J’ai envie de croire à une grosse perf’ des Français à l’Aviva Stadium. Pour autant, les statistiques ne poussent pas vraiment à l’optimisme. Le dernier revers du XV du Trèfle à domicile dans le Tournoi remonte à 2013, face à l’Angleterre. Depuis, nombreux s’y sont cassés les dents. Car derrière la domination des Anglais, on oublierait presque que les Irlandais sont quatrièmes mondiaux. C’est dire le défi proposé aux Bleus.

Mon pronostic : Je vois la France s’incliner avec un écart inférieur à 5 points.

Keith Earls (Irlande) - 11 février 2017AFP

Ivan PETROS : Les Bleus n’ont pas un dixième des automatismes irlandais

Beaucoup l’annoncent ou l’ont annoncé : ce match est le tournant du Tournoi pour le XV de France. Selon moi, l’Irlande est même le véritable favori du Tournoi puisqu’elle recevra l’Angleterre lors du dernier match de ce 6 Nations pour une finale attendue. Difficile de juger la prestation des Irlandais à Rome tant l’Italie a baissé les bras en fin de rencontre. Mais ce XV du Trèfle a tout de même une capacité assez remarquable à étouffer ses adversaires à coups d’usantes et interminables séquences. Et ça, c’est le très haut niveau. Les Bleus sont peut-être plus talentueux. Mais ils n’ont pas un dixième des automatismes irlandais. Résisteront-ils à l’enfer de Dublin ? Prendront-ils le match à leur compte ? Je ne pense pas, malheureusement… Cette équipe de France n’a, pour moi, pas encore ce qu’il faut pour faire chuter une formation d’un tel calibre sur ses terres. Après, sur un match, sait-on jamais, hein…

Mon pronostic : Succès de l’Irlande, 25-16.

Camille Lopez (XV de France) - 12 février 2017AFP

Clément MAZELLA : Le succès contre l'Ecosse a enlevé un poids énorme au XV de France

Le XV de France n'est pas favori face à l'Irlande samedi, reconnaissons le. Mais n'est-ce pas cette position qui convient le mieux au groupe de Guy Novès ? Contre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, les Bleus étaient donnés perdants d'avance et c'est pourtant lors de ces trois rencontres qu'ils nous ont le plus bluffés et surtout fait la meilleure impression. Contre l'Ecosse, les Tricolores partaient dans une position de favori et ont eu les pires difficultés pour assumer ce statut. A l'Aviva Stadium, l'enfer est promis aux coéquipiers de Guilhem Guirado. On ne fait que parler de cette guerre des rucks. Mais je crois que le succès contre le XV du Chardon a été un véritable soulagement et enlevé un poids énorme au XV de France. Et c'est le couteau entre les dents qu'ils vont se présenter face à l'Irlande. Histoire de décrocher le premier vrai gros succès sous l'ère Novès.

Mon pronostic : Je vois une bataille acharnée et une victoire du XV de France, par un écart inférieur ou égal à 3 points d'écart.