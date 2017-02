IRLANDE - FRANCE : Fickou, Lamerat, Spedding, Nakaitaci... la presse irlandaise dézingue les Bleus !

"6 ou 7 de leurs avants ne peuvent pas jouer un rugby à multiples temps de jeu. Quand le ballon reste dans l'aire de jeu, les Irlandais sont bien plus "fit" et armés. [...] Dès que le jeu part au large, le XV de France souffre" . Dans sa chronique pour The Irish Independant, Neil Francis analyse les chances irlandaises face au XV de France samedi. Jusque-là, tout va bien.

Mais l'ancien deuxième ligne international va s'emballer. Et c'est Gaël Fickou qui en fait les frais : "On me dit que la France est en train de renaître, qu'elle est sur la voie de la guérison. Ce n'est pas mon avis. La preuve ? La pauvreté de sa technique individuelle, incarnée par l'ancien jeune talent Gaël Fickou" , commente Francis.

"Quand il est apparu sur la scène internationale, Fickou, comme Thierry Henry, était assez costaud mais fin et très rapide. Les Français ont vu ce talent et ont eu leur habituel dilemme : allons-nous lui apprendre à faire une passe ou allons-nous le muscler ? Ils lui ont fait prendre 12 kg, voire plus, et sa vitesse électrique s'est transformée en diesel" .

Gaël Fickou (XV de France) - 12 février 2017AFP

Et de rajouter : "Continuez les gars et faites-en un Mathieu Bastareaud ! Fickou sait faire une passe de sa main droite mais souffre depuis sa gauche. [...] Rémi Lamerat ne sait faire une passe d'aucun des deux côtés" .

Picamoles et Serin épargnés

Avant de "s'attaquer" à d'autres arrières tricolores. "Leur Sud-Africain derrière, Scott Spedding, est le meilleur footballeur, avec un cerveau de footballeur. Serge Blanco, en fumant ses Gauloises, doit se demander comment tout ça a pu arriver. Les Français essayent mais ne peuvent toujours pas se faire une bonne passe sous pression" . Dur, quand même... Son avis sur Noa Nakaitaci ? "Le pire joueur d'une nation majeure pendant la Coupe du monde 2015. Son quart de finale contre la Nouvelle-Zélande était calamiteux. Il n'avait aucune idée de son rôle en défense" .

Louis Picamoles - XV de FranceIcon Sport