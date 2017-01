Insolite - Sur le net, on peut déjà se procurer un t-shirt "Grand Chelem 2017" pour l'Angleterre...

Ces Anglais sont vraiment incorrigibles ! Invaincus en 2016, auteurs du Grand Chelem et sur une série de 14 victoires de rang avec Eddie Jones, ils sont les légitimes favoris de la prochaine édition du Tournoi des 6 nations. A tel point que certains ont déjà imaginé un t-shirt pour fêter leur Grand Chelem 2017. Celui-ci, qui n'est pas un produit officiel de l'équipementier ou de la RFU, est déjà disponible sur le site Groupon, et cela, trois semaines avant le début de la compétition, comme le rapporte The Telegraph.

Le t-shirt Grand Chelem 2017 de l'Angleterre - Crédit : GrouponOther Agency

On y retrouve la rose, emblème de l'équipe nationale ainsi que "Swing Low Sweet Chariot". Va-t-il porter malchance aux Anglais ? En 2011, Nike, équipementier des Anglais à l'époque, avait misé sur un sans-faute des sujets de Sa Majesté, préparant un clip tout spécialement. Tout était tombé à l'eau avec la victoire des Irlandais à Landsdowne Road (24-8). On a même parlé de t-shirts à édition limitée (5 000 exemplaires) qui n'ont jamais pu être mis à la vente. C'est ce qui s'appelle un raté.