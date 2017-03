Guy Novès ne souhaite pas "rajouter de pollution" en commentant la fusion Racing 92 - Stade français

Interrogé puis relancé en conférence de presse, à Marcoussis (Essonne), à l'occasion de l'annonce de l'équipe qui affrontera le XV du Poireau au Stade de France, Novès a botté en touche, répondant simplement : J'essaye de sentir ce qui nous attend (samedi) et surtout ce que vous allez pouvoir dire après le match. Dans la foulée au micro des radios, à la question de savoir si le groupe, et notamment les joueurs des deux clubs (Chat, Ben Arous, Le Roux, Slimani, Camara), avaient pu être perturbés cette semaine, il n'a de nouveau pas souhaité apporter "de réponse à cette question" .

Relancé pour savoir s'il avait tout de même évoqué la fusion et ses conséquences avec ses adjoints et les joueurs, il a fini par déclarer : "J'en ai parlé avec mon staff effectivement, parce qu'on parle de tout ce qui arrive, mais franchement je n'ai pas envie de rajouter de pollution à cet événement (le match contre les Gallois)" .

Lundi, après l'annonce surprise de la fusion dès la saison prochaine entre les deux entités professionnelles du Racing et du Stade français, les joueurs du club parisien Djibril Camara et Jonathan Danty avaient quitté Marcoussis quelques heures en fin de journée pour se rendre à une réunion de leurs coéquipiers au Stade français. Ceux-ci, le lendemain, ont décrété une grève illimitée pour demander le retrait du projet de fusion.

Danty et Camara ne figurent pas sur la feuille de match pour samedi, comme samedi dernier en Italie. Bernard Le Roux non plus, victime du retour de Damien Chouly, après avoir figuré sur le banc à Rome, alors que Slimani est titulaire et que Camille Chat et Eddy Ben Arous sont remplaçants.