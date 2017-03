FRANCE - GALLES : Deuxième ligne, flanker, Vakatawa... que feriez-vous à la place de Novès ?

Encore confiance en Maestri ?

Le contexte : C'est un cadre de Guy Novès. Un indispensable de l'ère Saint-André également. Yoann Maestri (55 sélections) est la poutre du pack tricolore. Un guerrier à l'endurance ô combien élevée, avec un gros sens du sacrifice et un élément qui ne rechigne jamais aux tâches obscures. Mais le Toulousain semble depuis un moment plafonner. Et en Italie, il a clairement déçu avec notamment des failles inhabituelles en défense (4 plaquages ratés). Et s'il était menacé pour la réception du pays de Galles ?

Les choix : La place de Maestri peut être remis en question notamment en raison du retour de Sébastien Vahaamahina. Le Clermontois, absent face à l'Italie pour des problèmes de dos, a pu se refaire la cerise sous les mains du staff médical du XV de France. Le Devedec, titulaire face à la Squadra Azzurra, et Jedrasiak, remplaçant au coup d'envoi, sont deux autres solutions en deuxième ligne.

Notre avis : Face au jeu des Gallois, la présence de Maestri parait indispensable. Un style de match qui va lui convenir parfaitement. A ses côtés, on voit bien le retour de Vahaamahina, dont la puissance sera plus qu'utile.

Quelle deuxième ligne aligneriez-vous contre le pays de Galles ? Sondage 4075 vote(s) Maestri - Le Devedec Maestri - Vahaamahina Maestri - Jedrasiak Le Devedec - Vahaamahina Le Devedec - Jedrasiak Vahaamahina - Jedrasiak

L'expérience de Chouly ?

Le contexte : Si Gourdon et Picamoles ont été titulaires lors des quatre premiers matches du Tournoi 2017, à chaque fois, le staff du XV de France a dû se résoudre à modifier le troisième membre de sa troisième ligne. Chouly a débuté contre l'Angleterre, Goujon face à l'Écosse, Le Roux en Irlande et Sanconnie a été aligné face à l'Italie. Le Briviste n'a pas démérité lors de sa première cape, Yannick Bru lui rendant même un bel hommage : "Je pense qu'il a confirmé qu'il faudrait compter avec lui" . Mais face au pays de Galles, Sanconnie réussira-t-il "l'exploit" d'enchainer aux côtés de Picamoles et Gourdon ?

Les choix : Picamoles et Gourdon, sauf accident, sont sûrs de débuter face au pays de Galles. Le dernier ticket en troisième ligne se disputera entre le Briviste Fabien Sanconnie, le Racingman Bernard Le Roux et le Clermontois Damien Chouly, de retour dans le groupe des Bleus.

Notre avis : S'il n'y a rien à reprocher à Sanconnie, il ne serait pas improbable de voir Chouly - notamment en raison de son expérience - débuter contre le XV du Poireau. Sanconnie serait une jolie option sur le banc.

Qui titulariseriez-vous en 3e ligne aux côtés de Picamoles et Gourdon ? Sondage 3163 vote(s) Damien Chouly Bernard Le Roux Fabien Sanconnie

Vakatawa à 100% ?

Le contexte : Absent face à l'Irlande en raison d'une gène à un genou, Virimi Vakatawa a fait son retour face à l'Italie. Si l'ailier tricolore a encore fait admirer ses talents en attaque, il a néanmoins montré une certaine fébrilité (4 turnovers concédés) mais aussi des soucis sur les sprints longs. A l'image de cette action où il s'est fait rattraper par l'arrière Padovani à 5 mètres de la ligne alors qu'on le voyait déjà aller derrière la ligne. Est-il vraiment à 100% ? Souffre-t-il encore de son genou ? N'oublions pas qu'en face, il y aura George North, en feu face à l'Irlande vendredi dernier. Il sera indispensable d'avoir un élément au top de sa forme pour le contrer...

Les choix : Parmi le groupe de 30 figurent quatre ailiers. Il y a Vakatawa bien sûr, Nakaitaci, qui a disputé les 4 premiers matches en intégralité, Huget et Camara.

Notre avis : On aurait misé sur Camara et Nakaitaci sur les ailes. Mais le Parisien vit un moment difficile autour de la fusion entre son club et le Racing 92. Il s'est même absenté lundi soir de Marcoussis et Novès va prendre cette donnée en considération. Si Vakatawa n'est pas à 100%, l'option Huget prend alors tout son sens.