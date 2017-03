France - Galles (20-18) - L'essai de la victoire de Damien Chouly

Une fin de match irrespirable. Et il ne fallait pas être cardiaque. Alors que le chrono venait d'atteindre la 100e minute, les Bleus, qui venaient d'obtenir une énième pénalité en mêlée fermée sans se voir accorder un essai entre les poteaux, ont décidé d'agir comme des grands. Après une charge de Dupont, Chat tentait d'y aller seul. Chouly, lui, s'y essayait également et, bien aidé par Picamoles et Ben Arous, franchissait la ligne d'en-but galloise. Faisant ainsi chavirer de bonheur le public du Stade de France.

