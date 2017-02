France - Ecosse (22-16), les notes - Heureusement que les Bleus ont une belle troisième ligne

15. Scott Spedding (3,5)

J'ai aimé : Comme d'habitude, son envie d'apporter du dynamisme et d'aller défier l'adversaire.

Je n'ai pas aimé : Sa bévue sur l'essai de Swinson au retour des vestiaires. Il joue aussi trop vite une touche (et tape directement en touche en suivant !) qui va conduire à l'essai de Hogg. Sans oublier une chandelle totalement foirée (28e).

En bref : Il est passé complètement à côté.

14. Noa Nakaitaci (4,5)

J'ai aimé : Son excellente montée défensive qui coupe un surnombre écossais (15e) et de l'autorité sous une chandelle défensive (37e).

Je n'ai pas aimé : Son faible rendement offensif et une seconde période où on ne l'a pas du tout vu.

En bref : Trop rarement à son avantage.

13. Rémi Lamerat (4)

J'ai aimé : Sa détermination à faire jouer derrière lui (2 offloads) et son envie de bien faire.

Je n'ai pas aimé : Son incroyable déchet avec 3 ballons perdus, 2 plaquages ratés, un en-avant au moment d'aplatir (68e) et une improbable passe Ave Maria (65e)...

En bref : La volonté ne fait pas tout.

Rémi Lamerat (XV de France) tente d'aplatir dans l'en-but face à l'Ecosse - 12 février 2017Icon Sport

12. Gaël Fickou (6)

J'ai aimé : Son efficacité, son essai où il a fait preuve de "l'instinct de tueur" demandé par Novès et son interception qui empêche un essai.

Je n'ai pas aimé : Sa seconde période où il n'a touché que très peu de ballons.

En bref : Le meilleur trois-quarts français sur ce match.

11. Virimi Vakatawa (3)

J'ai aimé : Le ballon bien récupéré sur un renvoi (7e).

Je n'ai pas aimé : Son placement défensif catastrophique. Une montée en pointe malvenue sur l'essai de Hogg et un positionnement étrange à l'origine de l'essai de Swinson. En attaque, il n'a pas du tout eu son rendement habituel.

En bref : Son plus mauvais match avec le XV de France.

10. Camille Lopez (5,5)

J'ai aimé : Son assurance face aux poteaux (6/7) même s'il rate un coup de pied assez facile. Et son efficacité en défense (7/7).

Je n'ai pas aimé : Ses mésententes avec plusieurs de ses partenaires (Spedding, Picamoles) et son manque de poids en attaque.

En bref : Bon mais peut/doit encore mieux faire.

Camille Lopez (XV de France) - 12 février 2017AFP

9. Baptiste Serin (4,5)

J'ai aimé : ...

Je n'ai pas aimé : Son ballon perdu où il gâche le premier temps fort des Bleus (3e), ce qui provoque un énorme contre écossais où il se fait prendre de vitesse. Pénalisé aussi pour une faute bête au sol (34e).

En bref : A encore besoin d'apprendre au plus haut niveau.

8. Louis Picamoles (6,5)

J'ai aimé : Sa facilité à faire avancer les Bleus. Il assume son statut de leader de jeu (70m gagnés, 6 défenseurs battus, 4 offloads).

Je n'ai pas aimé : Une pénalité totalement évitable pour un hors-jeu (61e) et sa passe ratée sur un ballon de récupération (59e).

En bref : Solide et perforant.

Louis Picamoles et Camille Lopez (XV de France) - 12 février 2017AFP

7. Kevin Gourdon (7)

J'ai aimé : Son intelligence de jeu en étant toujours bien placé pour venir au soutien (comme à la 46e minute). Et puis quelle faculté à casser le premier plaquage adverse (2 franchissements également) !

Je n'ai pas aimé : RAS.

En bref : Désormais indispensable.

6. Loann Goujon (6)

J'ai aimé : Son envie de se mettre au diapason de ses compères de la 3e ligne. Intéressant en attaque (45m gagnés), tout comme en touche et en défense (8/9).

Je n'ai pas aimé : Les deux fois où il fut sonné.

En bref : A conforté Novès dans son choix de le titulariser à la place de Chouly.

5. Yoann Maestri (4,5)

J'ai aimé : Son abattage en défense (14/14).

Je n'ai pas aimé : Son manque d'avancée lorsqu'il touche le ballon, ses deux pénalités concédées et son en-avant grossier (52e).

En bref : Trop neutre et de plus en plus loin des meilleurs deuxième ligne du monde.

4. Sébastien Vahaamahina (6,5)

J'ai aimé : Son implication où il a énormément participé au jeu (10 ballons portés). Termine aussi meilleur plaqueur de l'équipe (16/16).

Je n'ai pas aimé : Il n'a que trop peu avancé sur ses charges (8m gagnés seulement).

En bref : Une bien bonne copie. S'installerait-il enfin ?

Sébastien Vahaamahina (XV de France)Icon Sport

3. Uini Atonio (4)

J'ai aimé : Sa tenue intéressante en mêlée fermée.

Je n'ai pas aimé : Sa passivité dans le jeu et en défense (3 plaquages ratés sur 8 tentés). Offensivement, il n'a gagné que 3 mètres.

En bref : Il semble avoir besoin de trouver un second souffle.

2. Guilhem Guirado (5)

J'ai aimé : D'avoir retrouvé un Guirado dynamique dans le jeu courant avec 9 charges et 46m gagnés. Grosse performance aussi sur ses lancers en touche.

Je n'ai pas aimé : Ses 3 pénalités concédées (1e, 24e et 37e). Et il doit décider de prendre les 3 points lorsque l'occasion s'est présentée deux fois de suite en fin de match alors que le score était de 16-16.

En bref : Des hauts et des bas.

1. Cyril Baille (6,5)

J'ai aimé : Sa performance en mêlée fermée où il a pris le dessus sur Fagerson. Une belle technique ballon en main (6e) et une grosse présence en défense (14 plaquages réussis).

Je n'ai pas aimé : Ses 3 plaquages ratés.

En bref : Il n'y a pas que Ben Arous et Poirot en pilier gauche...