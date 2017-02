FÉMININES - Du centre à la troisième ligne aile, le repositionnement surprise de Marjorie Mayans

Les amateurs de rugby féminin ont dû être surpris samedi 4 février quand ils ont vu sur leur écran de télévision Marjorie Mayans fouler la pelouse de Twickenham avec le numéro 6 dans le dos. L’internationale française est connue pour ses talents aussi bien en rugby à 7 qu’à XV. Mais à XV, on avait l’habitude de la voir évoluer au poste de trois-quarts centre.

Une éventualité devenue une réalité

Ce repositionnement en troisième ligne aile n’est pas complètement une surprise pour la joueuse de Blagnac Saint-Orens. "C’est quelque chose dont l’ancien staff m’avait déjà parlé. Il avait été un peu question de jouer en troisième ligne, il n’y avait rien de vraiment fixé. Avec mon club, on avait convenu que je pouvais jouer aux deux postes" , précise-t-elle.

Lors d’un stage en Corse début janvier, où les Bleues ont fait la connaissance du nouvel encadrement, ce changement de poste s’est concrétisé. "C’est une excellente sauteuse en touche, elle est très à l’aise en l’air. Il nous manquait un peu ce profil de fille très aérienne. Marjorie est aussi capable de mettre beaucoup de pression à la demi d’ouverture adverse. Et on a aussi besoin d’une fille qui a des "pattes" et qui soit capable d’aller enclencher très vite un rapport défensif" , détaille Samuel Cherouk pour expliquer ce repositionnement.

Marjorie Mayans - février 2017Icon Sport

L’entraîneur des avants tricolores poursuit : "On trouve qu’elle a toutes les qualités, notamment pour assurer les transitions entre avants et trois-quarts. Étant centre, c’est une fille qui a "des mains", qui peut très vite déplacer les ballons. C’est vraiment intéressant pour nous" .

"C’est un poste qui me plaît" , indique Marjorie Mayans. "Pour moi, centre ou troisième ligne aile, ce sont deux postes où il faut une bonne défense et une bonne technique. Bien sûr qu’il y a beaucoup de différences, c’est là-dessus qu’il faut que je me concentre pour assimiler très vite les repères que je n’ai pas encore en troisième ligne. Déjà dans la circulation : devant il faut que je circule d’une manière différente. J’ai beaucoup moins d’espaces. Il y a plus de combat, il y a les touches, les mêlées, quelques détails aussi qui changent forcément. Je bosse un maximum pour rattraper le retard que j’ai" .

Pour son baptême du feu en troisième ligne à Twickenham, la joueuse a multiplié les plaquages efficaces et mis sous pression la numéro 10 anglaise. "Elle a été très intéressante sur tous les aspects défensifs. Elle a été à plus de 85% d’impacts défensifs gagnés" , précise Samuel Cherouk.

" Elle peut être une fabuleuse troisième ligne aile (Cherouk) "

Marjorie Mayans est, elle, restée sur sa faim : Au niveau de la performance, pour moi, ça a été un match très mitigé mais je pense que c’est un poste où je peux vraiment me régaler. Je me suis bien amusée défensivement. Il faut offensivement par contre que je travaille beaucoup plus. C’était un premier match. J’espère bien progresser très vite à ce poste.

