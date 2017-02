D'Arcy : "La France a lutté contre le malaise parce qu'elle n'avait pas trouvé le bon entraîneur"

La France remonte à la surface après plusieurs années de "malaise" grâce au travail du sélectionneur Guy Novès, en poste depuis plus d'un an, estime Gordon D'Arcy, l'ancienne gloire de l'Irlande opposée samedi aux Bleus à l'occasion de la 3e journée du Tournoi des six nations. "La France a lutté contre le malaise ces dernières années parce qu'elle n'avait pas trouvé le bon entraîneur" , considère l'Irlandais aux 82 sélections. "Novès est la meilleure personne parce qu'il comprend les clubs, leurs besoins et aussi les défis d'être entraîneur de club" .

A la tête de Toulouse de 1993 à 2015 où il s'est taillé l'un des plus beaux palmarès du rugby français, Novès a succédé au critiqué Philippe Saint-André après le Mondial-2015 conclu par un cinglant échec en quarts contre la Nouvelle-Zélande (62-13). Novès "vit et respire rugby" , poursuit D'Arcy. Retraité depuis 2015, celui qui formait une redoutable paire de centres avec Brian O'Driscoll sous le maillot du XV du Trèfle a observé comment les Bleus ont délaissé le style de jeu "à l'anglaise" , "avec beaucoup de jeu au pied" , que promouvait PSA.

Loann Goujon (XV de France) face à l'EcosseIcon Sport

"Un peu de patience sera nécessaire"

"Ils ont été 'anglicisés' pendant trop de temps, et maintenant on commence à voir les fruits du travail de Novès commencer à émerger" . "Un pas important a été franchi avec le fait que les joueurs sélectionnés ne jouent pas en Championnat pendant les matches du Tournoi" , estime D'Arcy, qui prévient cependant les supporters français: avant de gagner un trophée, "il y aura un décalage, et un peu de patience sera nécessaire" .

La France, 5e du Tournoi-2016, a commencé l'édition 2017 par une défaite de justesse en Angleterre (19-16) puis une victoire à l'arraché contre l'Ecosse (22-16). Elle rencontre samedi (17h50) à Dublin l'Irlande qui reste sur un très large succès en Italie (63-10).