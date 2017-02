Christian Califano en Live Facebook à 16h : posez vos questions à Tonton Cali !

Christian Califano vous donne rendez-vous ce jeudi à 16h sur les pages Facebook d'Eurosport et Rugbyrama. En toute franchise et sans langue de bois, l'ancien pilier international (72 sélections) répondra à vos questions (vous pouvez les poser directement dans la section commentaires de son live sur Facebook).

Celui qui a fait le bonheur du XV de France et du Stade toulousain abordera bien sûr l'actualité du Tournoi des 6 Nations et des Bleus plus particulièrement après leur courte défaite en Angleterre et avant la réception de l'Écosse dimanche.

Retrouvez aussi Christian Califano chaque vendredi, à 19h15, dans son émission "Les Tontons Flankers" en direct sur Eurosport 2.