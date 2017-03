Baptiste Couilloud : "Pour la génération 97, c’est à la correction en Angleterre qu’on pensera"

Un soulagement de l’avoir emporté en Italie

Même si tout ne fut pas parfait pour les Bleuets et qu’il a été au final étriqué, le succès (18-13) ramené de Sardaigne a été quelque part un soulagement pour le groupe. "C’était quand même une belle équipe d’Italie (cette génération était invaincue face à la France chez les équipes de jeunes, Ndlr)" , souligne Baptiste Couilloud.

Elle a nous a proposés une belle opposition. Après, on a manqué de réalisme. On a franchi énormément de fois sans concrétiser, maintenant ça nous a fait vraiment du bien parce qu’on avait besoin de ces points et on sait que, même en Italie, c’est dur d’aller gagner à l’extérieur.

Baptiste Couilloud - XV de France U20AFP

Un Tournoi décevant jusqu’à présent

Deux victoires face à l’Écosse, avec le bonus (36-8), et en Italie, une défaite frustrante en Irlande (22-27) et une déroute en Angleterre (17-59), le bilan n’est guère flatteur pour les jeunes Tricolores dans ce Tournoi 2017. Baptiste Couilloud acquiesce : "On n’est pas satisfaits des résultats, déjà, et des prestations qu’on a produites. Ce n’est pas du tout au niveau de ce qu’on attendait. Le match du pays de Galles (vendredi 21 heures) va être déterminant. Il va nous permettre d’évaluer si notre Tournoi est moyen ou vraiment décevant. On sait que c’est mitigé mais si on finit correctement et qu’on y met la manière, ce sera mieux" .

La déroute subie en Angleterre reste en travers de la gorge

"La correction en Angleterre n’est toujours pas passée" , indique le demi de mêlée du Lou. "Pour la génération 97, c’est à ça qu’on pensera quand on parlera de nous. C’est ça qui, je pense, fait le plus mal (et par rapport au gâchis de ne pas l’avoir emporté en Irlande, Ndlr)" .

Baptiste Couilloud (France U20) face à l'AngleterreIcon Sport

À la question, "pensez-vous vraiment que cette déroute en Angleterre va rester longtemps dans les mémoires ?", sa réponse a été claire : "Je pense, parce qu’elle sera prise pour exemple pendant longtemps car ce n’est pas tous les jours qu’on en prend 60 et il me semble d’ailleurs que c’était la première fois" . Le groupe se sert de cette énorme désillusion dans une optique de rachat. "C’est sûr qu’au sein du groupe c’est une source de motivation à chacune de nos sorties. Ça nous donne forcément envie de nous racheter à chaque fois" .

La France "a une carte à jouer" au Mondial en Géorgie (31 mai-18 juin)

"On a une carte à jouer malgré tout parce qu’il nous a manqué beaucoup de joueurs sur ce Tournoi et qu’on n’était pas bien rodés au début. Maintenant, à nous de bien travailler dans la période qui sépare le Tournoi du Mondial. On va essayer de faire le maximum et de ramener la coupe s’il faut ! Ce qui est le plus décevant par rapport à notre équipe, c’est qu’on est capables de trois fois mieux. On n’exploite pas du tout la totalité de nos capacités, c’est dommage, mais oui c’est évident qu’on a des ambitions" .

Une saine concurrence à la mêlée avec Arthur Retière

"Ça se passe très bien" , assure Baptiste Couilloud. "On a un profil assez différent, on se complète au sein du groupe, c’est bien. Après, sur le rapport humain, on s’entend très bien. On travaille ensemble, on essaie de s’aider. C’est sûr que ce n’est pas évident d’être en concurrence avec un tel joueur. À moi de montrer aussi que je suis capable de tirer mon épingle du jeu, d’apporter quelque chose à ce groupe" .

Arthur Retière (France U20)Icon Sport

Ses objectifs : le collectif avant tout