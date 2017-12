Angleterre : Itoje de retour pour le Tournoi

Le joueur âgé de 23 ans, qui s'était blessé dans un choc contre les Harlequins le 3 décembre en championnat, devrait revenir au jeu "probablement d'ici trois à quatre semaines", selon son entraîneur Mark McCall.

"Il a vu un spécialiste, qui a évoqué un maximum de six semaines. Et il a déjà fait une semaine et demi".

Itoje, sélectionné avec les Lions britanniques et irlandais cet été, a été opéré de la mâchoire et deux plaques lui ont été posées.

Il pourrait aussi revenir pour les deux derniers matches de Coupe d'Europe des Saracens, doubles champions en titre.