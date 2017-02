Angleterre - France : Pilier gauche, flanker, centre... que feriez-vous à la place de Guy Novès ?

Qui à gauche de la mêlée ?

Le contexte : Jefferson Poirot absent tout le Tournoi, Eddy Ben Arous forfait pour le Crunch... Novès se voit priver de ses deux premières options au poste de pilier gauche. Et ce comme lors des tests de novembre face à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Bref, c'est une évidence : un choix s'impose. Tout en pensant qu'il faudra faire face à l'expérimenté Dan Cole en face...

Cyril Baille (XV de France)Icon Sport

Les choix : Confiance est de nouveau faite au Toulousain Cyril Baille et au Toulonnais Xavier Chiocci. Le premier était titulaire face au Wallaby. Le second avait débuté face aux All Blacks.

Notre avis : Sur la forme du moment, Cyril Baille part avec un temps d'avance, Chiocci n'ayant joué que 89 minutes en janvier. Mais nous voyons ce dernier titulaire afin d'imposer un gros défi à Dan Cole, son (probable) vis-à-vis du jour.

Qui aligneriez-vous au poste de pilier gauche face à l'Angleterre ? Sondage 2233 vote(s) Cyril Baille Xavier Chiocci Qui aligneriez-vous au poste de pilier gauche face à l'Angleterre ? Cyril Baille Cyril Baille Xavier Chiocci Xavier Chiocci 2233 vote(s) Qui aligneriez-vous au poste de pilier gauche face à l'Angleterre ? Cyril Baille Cyril Baille Xavier Chiocci Xavier Chiocci 2233 vote(s) poll Qui aligneriez-vous au poste de pilier gauche face à l'Angleterre ? Cyril Baille Cyril Baille Xavier Chiocci Xavier Chiocci 2233 vote(s) poll Qui aligneriez-vous au poste de pilier gauche face à l'Angleterre ? Cyril Baille Cyril Baille Xavier Chiocci Xavier Chiocci 2233 vote(s) Qui aligneriez-vous au poste de pilier gauche face à l'Angleterre ? Cyril Baille Cyril Baille Xavier Chiocci Xavier Chiocci 2233 vote(s)

Avec encore 3 n°8 en troisième ligne ?

Le contexte : Très performant face à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Charles Ollivon ne pourra pas être aligné lors du Crunch en raison d'une blessure à une cheville. Là aussi, Guy Novès va devoir compenser cette absence. Va-t-il poursuivre l'expérience d'une troisième ligne composée de trois n°8 ? C'est très probable, cela ayant très bien fonctionné depuis la tournée en Argentine l'été dernier.

Damien Chouly (XV de France) - Novembre 2016Icon Sport

Les choix : Les solutions ne manquent pas puisque 6 troisième ligne figurent dans le groupe des 32 joueurs retenus pour la préparation de ce match en Angleterre : Picamoles, Gourdon, Goujon, Chouly, Sanconnie et Le Roux. Les deux premiers nommés, titulaires lors des tests de novembre, sont quasi certains d'être alignés d'entrée.

Notre avis : En partant du principe que Picamoles et Gourdon seront titulaires, le 3e billet devrait se jouer entre Goujon et Chouly. Sanconnie n'a aucune expérience du très haut niveau et cela semble improbable de le lancer à Twickenham. Le Roux, lui, revient tout juste de blessure et n'a pas ce profil de n°8. L'apport en touche de Chouly constitue un vrai plus. Nous mettons une petite pièce sur lui, Goujon prenant place sur le banc.

Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Picamoles et Gourdon ? Sondage 3088 vote(s) Damien Chouly Loann Goujon Bernard Le Roux Fabien Sanconnie Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Picamoles et Gourdon ? Damien Chouly Damien Chouly Loann Goujon Loann Goujon Bernard Le Roux Bernard Le Roux Fabien Sanconnie Fabien Sanconnie 3088 vote(s) Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Picamoles et Gourdon ? Damien Chouly Damien Chouly Loann Goujon Loann Goujon Bernard Le Roux Bernard Le Roux Fabien Sanconnie Fabien Sanconnie 3088 vote(s) poll Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Picamoles et Gourdon ? Damien Chouly Damien Chouly Loann Goujon Loann Goujon Bernard Le Roux Bernard Le Roux Fabien Sanconnie Fabien Sanconnie 3088 vote(s) poll Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Picamoles et Gourdon ? Damien Chouly Damien Chouly Loann Goujon Loann Goujon Bernard Le Roux Bernard Le Roux Fabien Sanconnie Fabien Sanconnie 3088 vote(s) Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Picamoles et Gourdon ? Damien Chouly Damien Chouly Loann Goujon Loann Goujon Bernard Le Roux Bernard Le Roux Fabien Sanconnie Fabien Sanconnie 3088 vote(s)

Comment remplacer Fofana ?

Le contexte : La grave blessure de Wesley Fofana, c'est l'énorme tuile pour le XV de France. Le centre de Clermont avait retrouvé toute son influence au sein des Bleus, au point de devenir un pion essentiel du système Novès, Il avait notamment été titulaire lors des trois tests de novembre et constituait une paire très intéressante et performante avec son compère de club, Rémi Lamerat.

Wesley Fofana (Clermont) - 21 janvier 2017AFP

Les choix : Ils sont au nombre de 4. Rémi Lamerat et Gaël Fickou sont régulièrement dans les listes dévoilées par Guy Novès. Les deux autres sont des revenants : Mathieu Bastareaud et Yann David. Mais ce dernier est finalement lui aussi forfait.

Notre avis : Lamerat apparait indispensable si on se base sur ses performances - en Bleu et à Clermont - ces derniers mois. Nous pencherions plutôt pour une association Fickou - Lamerat, avec Mathieu Bastareaud sur le banc.