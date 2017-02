ANGLETERRE - FRANCE (19-16) : Les Bleus (encore) tourmentés par l’arbitrage

Souvenez-vous, c’était il y a moins de trois mois. À l’issue d’une courte défaite frustrante contre les Wallabies, les Bleus avaient eu du mal à digérer la dernière décision du Neo-Zélandais Glenn Jackson de ne pas récompenser leur mêlée conquérante. Novès avait parlé de "décision incompréhensible" . D’Australie, il en a encore été un peu question ce samedi à Twickenham avec Angus Gardner (32 ans), autre arbitre "du Sud" pas très enclin à siffler en faveur du XV de France.

Tout a démarré avec ce plaquage retourné de Jonny May sur Gaël Fickou dans le premier quart d’heure (12e). Pas le plus vilain "cathédrale" de l’histoire, certes, mais la règle indiquait le carton rouge, sauf à considérer que les oreilles font partie des épaules. Déjà pas dans la forme rayonnante affichée ces derniers mois, le XV de la Rose aurait-il pu survivre à près de soixante-dix minutes à quatorze, sans son ailier le plus déstabilisant ? Pas sûr. Ce dernier en a été quitte pour un carton jaune et a pu tranquillement et plutôt très bien reprendre son match après dix minutes de frigo.

Deux décisions différentes dans la même minute

"On a peut-être été arbitré comme une petite équipe" , pestait à demi-mot Sébastien Vahaamahina après l’Australie. C’est peut-être encore ce qu’a dû penser Guilhem Guirado après deux mêlées où M.Gardner a choisi de pénaliser son pack (37e, 42e). Pour des raisons qui ont échappé au capitaine des Bleus, si bien que celui-ci, incrédule et agacé, a dû demander des explications à l’homme en noir. Et surtout un peu plus d’équité.

Kévin Gourdon, lui non plus, n’a pas bien compris pourquoi il a été sanctionné d’un plaquage haut sur Jonny May (51e). Ni nous, ni pas grand monde d’ailleurs. Et surtout pourquoi, dans la même minute, M.Gardner a laissé couler sur une intervention du même acabit de George Ford sur Louis Picamoles. Un manque de cohérence qui a découlé, trois minutes plus tard, sur la pénalité anglaise concrétisée par Owen Farrell (55e) qui a fait basculer son équipe en tête pour la première fois de la partie. L’arbitre a toujours raison, dit-on. Mais nous n’aurions pas moins raison de ne pas être toujours d’accord avec M.Gardner ce samedi soir.