Affaire de l'higénamine - Guy Novès ne se fait pas de souci pour Brice Dulin...

Guy Novès, le sélectionneur du XV de France, n'a pas éludé le sujet concernant l'absence de Brice Dulin au sein du groupe du XV de France pour le stage préparatoire au Tournoi des 6 nations et le Crunch face à l'Angleterre. "A mon avis, ce n'est qu'un petit problème qui sera rapidement, je l'espère pour lui et j'y crois vraiment, derrière lui dans quelque temps" , a-t-il commenté ce mardi. "J'ai préféré le laisser concentré, et non pas perturbé, par ce petit problème. Mes informations, c'est que les joueurs sont complètement hors du coup. Je ne me fais pas de souci pour Brice Dulin, ni pour Yannick Nyanga. Je crois en leur sincérité" .

Guy Novès (XV de France) - 24 janvier 2017AFP

Mercredi dernier, Midi Olympique révélait que les deux Racingmen avaient présenté un résultat anormal après un contrôlé, Nyanga en octobre, Dulin juste avant le test face aux All Blacks. Concernant le produit incriminé, il s’agit de la molécule d’higénamine. "Il n’est pas répertorié comme quelque chose d’interdit" , s'est défendu Dulin qui devra, en compagnie de Yannick Nyanga, se présenter devant la commission de lutte antidopage.

Le sélectionneur des Bleus a toutefois tenu à rappeler que la FFR restait particulièrement vigilante sur ces sujets. "Les choses sont très claires, notre médecin réunit les joueurs de l'équipe de France et leur explique bien la marche à suivre pour éviter de rencontrer un problème quelconque. La santé de mes joueurs est importante. Mais si jamais les joueurs sont fautifs, ça les regarde, c'est leur problème. Au niveau de l'équipe de France, la priorité, c'est d'être clean à tous les niveaux" .