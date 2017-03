6 NATIONS - XV de France : Maxime Machenaud et Charles Ollivon absents face au pays de Galles ?

Forfait face à l'Italie, le demi de mêlée du Racing 92, victime d'un point de contracture derrière la cuisse, et le troisième ligne de Toulon, touché à une cheville (entorse), ne devraient pas non plus être présents face au XV du Poireau le 18 mars prochain au Stade de France. Guy Novès, le sélectionneur du XV de France, ne veut prendre aucun risque et compromettre la fin de saison des deux joueurs avec leur club.