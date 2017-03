6 NATIONS - XV de France : Avec Damien Chouly et Antoine Dupont pour préparer le pays de Galles

C'est un groupe sans réelle surprise qu'a dévoilé Guy Novès ce dimanche soir à l'issue de la 20e journée de Top 14 afin de préparer la réception du pays de Galles samedi pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. On retrouvera cette semaine avec le XV de France les 23 joueurs qui sont allés l'emporter en Italie samedi (18-40). Ainsi que des désormais habitués de Marcoussis depuis le début du Tournoi comme Mohamed Boughanmi, Camille Chat, Djibril Camara, Henry Chavancy, Jonathan Danty, et Scott Spedding.

Machenaud et Ollivon absents

Damien Chouly, lui, est de retour après avoir manqué les voyages à Dublin et Rome pour cause de blessure. Le troisième ligne avait dû renoncer à affronter l'Irlande et l'Italie après une entorse de la cheville gauche. Un autre Clermontois revient lui aussi dans le groupe tricolore : le deuxième ligne Sébastien Vahaamahina, forfait contre la Squadra Azzurra (dos). Par contre, Maxime Machenaud, remplacé par Antoine Dupont à deux jours de l'affrontement face aux Transalpins, n'a lui pas été appelé. Le jeune demi de mêlée de Castres va donc poursuivre son apprentissage international.

Damien Chouly - XV de FranceIcon Sport

Enfin, les deux Toulonnais Xavier Chiocci et Charles Ollivon ne prendront pas part à cet ultime défi samedi. Pour le premier, c'est un choix de Novès, qui lui préfère Baille et Ben Arous. Le second, lui, est toujours gêné par sa cheville droite.

Le groupe de 31 pour le pays de Galles

Avants : Atonio (La Rochelle), Baille (Toulouse), Ben Arous (Racing 92), Boughanmi (La Rochelle), Chat (Racing 92), Chouly (Clermont), Gourdon (La Rochelle), Guirado (Toulon), Jedrasiak (Clermont), Le Devedec (Brive), Le Roux (Racing 92), Maestri (Toulouse), Picamoles (Northampton), Sanconnie (Brive), Slimani (Stade français), Tolofua (Toulouse), Vahaamahina (Clermont).

Trois-quarts : Camara (Stade français), Chavancy (Racing 92), Danty (Stade français), Dulin (Racing 92), Dupont (Castres), Fickou (Toulouse), Huget (Toulouse), Lamerat (Clermont), Lopez (Clermont), Nakaitaci (Clermont), Serin (UBB), Spedding (Clermont), Trinh-Duc (Toulon), Vakatawa (FFR).