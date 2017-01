6 NATIONS - XV de France : 2017 a commencé par une semaine vraiment galère pour le staff des Bleus

Depuis sa mise en application, Guy Novès n’a eu de cesse de répéter que la convention LNR/FFR était une formidable avancée mais pas la solution miracle et instantanée du rugby français. Ces mots prennent une résonnance toute particulière en cette semaine de préparation au Tournoi des 6 Nations où rien ou presque n’a filé droit. Chamboulé par les bobos de la Champions Cup, le groupe France n’est plus vraiment celui imaginé pour défier l’Angleterre à Twickenham.

"On demande aux joueurs de s’adapter dans le jeu et nous aussi on doit s’adapter" , préfère ironiser Jeff Dubois. "On ne peut pas avoir de continuité en équipe de France du fait des blessures. Arrivant de club, je ne connaissais pas ça. Heureusement que Yannick Bru, qui a fait quatre ans avant, était là pour nous guider. Il nous a prévenu qu’il y aurait des blessés avec la Coupe d’Europe, qui est terrible. Intérieurement, je ne voulais pas croire que notre meilleur trois-quarts (Wesley Fofana, ndlr) se blesserait. Je me suis dit ensuite qu’il n’y aurait pas plus, qu’on avait déjà eu notre compte, mais si. On a trois nouveaux joueurs derrière et on doit un peu repartir de zéro. Maintenant, je comprends mieux ce que nous disait Yannick" .

Yannick Bru et Jeff Dubois (XV de France) Icon Sport

Obligés de s’entraîner sur le terrain synthétique

L’autre mauvaise surprise du début de semaine a été le manque de prévoyance des personnes en charge de la gestion des terrains du CNR. Avec le froid qui sévit sur l’Hexagone et sans dispositions ni précautions prises au préalable : "Ils sont impraticables car gelés et on doit s’entraîner sur le terrain synthétique avec tous les désagréments que cela comporte" , peste Yannick Bru. "On doit être très vigilants sur le côté musculaire. C’est assez inconfortable mais il a bien fallu s’adapter" .

Les joueurs de l'équipe de France - 25 janvier 2017AFP