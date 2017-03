6 NATIONS - Stuart Hogg conserve son titre de meilleur joueur du Tournoi, Louis Picamoles 3e

Le Tournoi des 6 Nations terminé le week-end dernier, il ne manquait plus qu'à désigner le meilleur joueur de cette édition 2017. 12 noms ont alors été proposés par les organisateurs de la compétition. Et comme l'an passé, c'est Stuart Hogg qui a récolté le plus de voix (24,6% des votes du public). L'arrière écossais, encore royal cet hiver, devance cette fois le troisième ligne irlandais CJ Stander (14,9% des votes) et le numéro 8 tricolore Louis Picamole (12,84%).

Le deuxième ligne anglais Joe Launchbury termine au pied du podium (8,9%), devant l'ouvreur du XV du Chardon Finn Russel (8,3%). Suivent le demi de mêlée du XV du Trèfle Conor Murray (7,9%), le centre anglais Owen Farrell (6,3%), le numéro 9 gallois Rhys Webb (5,5%), le capitaine italien Sergio Parisse (3,3%), le talonneur du XV du Poireau Ken Owens (3%) ainsi que le numéro 10 français Camille Lopez (2,4%) et enfin le prodige anglais Maro Itoje (1,6%), plus en retrait lors de ce Tournoi.

Louis Picamoles (XV de France) - mars 2017Icon Sport

En 2016, Hogg avait été préféré à l'Anglais Billy Vunipola, 2e, et au Gallois George North, 3e. Guilhem Guirado avait fini 7e, Virimi Vakatawa 12e. Cette nouvelle consécration pour le génie écossais est une véritable performance. Seul le légendaire irlandais Brian O'Driscoll avait été récompensé au moins deux fois avant lui (2006, 2007 et 2009) et surtout consécutivement.

Le résultat des votes

1. Stuart Hogg - 29,374 votes

2. CJ Stander - 18,078

3. Louis Picamoles - 15,528

4. Joe Launchbury -10,836

5. Finn Russell - 10,093

6. Conor Murray - 9,566

7. Owen Farrell - 7,611

8. Rhys Webb - 6,672

9. Sergio Parisse - 4,033

10. Ken Owens - 3,696

11. Camille Lopez - 3,015

12. Maro Itoje - 2,027

Les précédents vainqueurs

2015 - Paul O'Connell

2014 - Mike Brown

2013 - Leigh Halfpenny

2012 - Dan Lydiate

2011 - Andrea Masi

2010 - Tommy Bowe

2009 - Brian O'Driscoll

2008 - Shane Williams

2007 - Brian O'Driscoll

2006 - Brian O'Driscoll