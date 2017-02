6 NATIONS - Retière, Roumat, Couilloud, Verhaeghe... ces 6 pépites à suivre avec les Bleuets

Florian Verhaeghe, deuxième ligne, Toulouse

Excellent en touche, actif dans le jeu courant et présent dans le combat, Florian Verhaeghe, champion d’Europe U18 en 2015, a crevé l’écran pour son premier Tournoi des 6 Nations U20 en 2016. À 19 ans, ce deuxième ligne, grand espoir du rugby français, a signé mi-janvier son premier contrat professionnel avec Toulouse pour 4 ans.

Florian Verhaeghe (France U20) - mars 2016AFP

Le staff de l’équipe de France U20 l’a nommé capitaine. "Parce qu’il est indiscutable, parce qu’il rassure le groupe, parce qu’il a une aura" , a expliqué cette semaine Thomas Lièvremont, le manager des Bleuets. "C’est un grand joueur en devenir. Il a besoin de se canaliser aussi. Lui donner cette importance, ça va l’amener à être irréprochable" .

Alexandre Roumat, troisième ligne, Biarritz

Le troisième ligne (1,98 m, 102 kg) suivra-t-il les traces de son père Olivier ? C’est tout le mal qu’on peut lui souhaiter. Sa première partie de carrière est déjà prometteuse. Champion d’Europe U18 avec la France en 2015, équipe dont il était capitaine, Alexandre Roumat a su faire son trou au Biarritz olympique avec qui il a joué 14 matches. Face aux Anglais samedi (13h), il sera titulaire avec les Bleuets en numéro 8.

Alexandre Roumat (France U20)AFP

Arthur Retière, demi de mêlée, La Rochelle

Arrivé au Stade rochelais en 2016, Arthur Retière (1,70 m, 72 kg) s’impose de plus en plus à la mêlée. Passé par les catégories de France jeunes, il a aussi participé au circuit mondial à VII et à la préparation des Tricolores pour les JO 2016. "C’est vraiment un puncheur, capable de mettre beaucoup de pression sur la ligne, de franchir, de créer des déséquilibres très intéressants pour son équipe" , le décrit Philippe Boher, entraîneur des U20.

Arthur Retière (France 7) face aux Samoa en mars 2016AFP

"Son autre point fort c’est un joueur qui ne lâche rien. Sur l’homme, sur le plaquage, sur les ballons à attraper, pour un joueur de son poste et de son gabarit il est impressionnant. Il est capable aujourd’hui de rivaliser sans souci dans le Top 14" . Sa vitesse et ses appuis déroutent les défenseurs. Il a aussi progressé sur sa qualité de passe.

Baptiste Couilloud, demi de mêlée, Lyon

Baptiste Couilloud (1,76 m, 78 kg) a un profil différent. Si comme Retière, il est capable de créer du danger sur la ligne et de marquer, Philippe Boher souligne qu’il a "une très belle qualité de passe, une fluidité remarquable. C’est une vraie belle courroie de transmission" . Déjà de l’aventure avec les U20 lors du Mondial 2016, Couilloud gagne progressivement du temps de jeu au Lou, où Pierre Mignoni l’a pris sous son aile. Retière, titulaire en Angleterre samedi (13h), et lui "sont promis au plus bel avenir" selon Boher.

Baptiste Couilloud (France U20)Icon Sport

Nathan Decron, trois-quarts centre, Agen

À même pas 19 ans, il les fêtera ce mois-ci, Nathan Decron (1,84 m, 95 kg) est double champion d’Europe U18. Déjà aperçu en Challenge Cup la saison dernière, il a su se faire sa place en numéro 13 à Agen depuis sa première titularisation le 22 septembre à Mont-de-Marsan. "Il est capable de mettre beaucoup de danger sur la ligne, de décider pendant l’action et surtout il a des mains comme on dit. Il sent les coups, il lit le jeu" , apprécie Boher.

Nathan Decron (France U20)Icon Sport

Avec son coéquipier du SUA Florian Dufour, talonneur prometteur des U20, il rejoindra l’an prochain Bordeaux-Bègles où évolue déjà un autre Bleuet talentueux, Geoffrey Cros.

Théo Millet, trois-quarts centre, Stade français

Présent au centre de formation depuis 2015, Théo Millet a prolongé en décembre son contrat Espoir avec le Stade français jusqu’en 2019. Le centre (1,89 m, 93 kg) a participé à 6 matches de Top 14 cette saison. Il a été aussi une fois titulaire en Challenge Cup et trois fois remplaçant. "Il rivalise physiquement chez les pros. C’est vraiment un joueur de duels. En attaque, c’est un joueur qui est capable de jouer les duels mais de faire bien jouer autour de lui. Il fait des différences plus individuellement. Il a besoin de travailler encore le jeu de ligne bien qu’il ait beaucoup progressé" , estime Boher.

Théo Millet (France U20)Icon Sport