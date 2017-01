6 nations - Raphaël Lakafia (XV de France) forfait

Guy Novès doit bouillir. Le sélectionneur du XV de France doit déplorer un nouveau forfait : celui de Raphaël Lakafia (28 ans ; 4 sélections). Le troisième ligne du Stade français, ménagé ce mardi et absent lors de l'entraînement au CNR, est blessé à un genou. Le joueur a quitté Marcoussis. Après avoir passé des examens complémentaires, il ne souffre finalement que d'un coup alors qu'un temps, il était évoqué que les ligaments étaient touchés. "C'est rien de grave" , nous a-t-il confié en quittant le CNR. "C'est juste un coup sur le genou qui m'empêche de m'entraîner normalement. Ça devrait vite aller mieux" .

Voici donc une énième mauvaise nouvelle pour le staff tricolore qui en l'espace de quelques jours à dû faire face aux forfaits de Ben Arous (Racing 92), Chavancy (Racing 92) et Fofana (Clermont). Novès et Bru vont s'entretenir ce mardi pour savoir s'ils appellent un remplaçant à Lafakia, le groupe des 32 retenus comportant 5 autres troisième ligne : Chouly, Picamoles, Gourdon, Goujon et Sanconnie.

Chat aussi forfait

Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, un autre forfait est intervenu dans la journée. Le talonneur du Racing 92, Camille Chat, souffre d'un biceps et va passer des examens. L'encadrement des Bleus a réfléchi à la situation et a décidé d'appeler en renfort le Toulousain Christopher Tolofua (23 ans ; 4 sélections), très performant ces dernières semaines. En ce qui concerne Lakafia, aucun remplaçant ne sera convoqué. Bref, ce n'est pas l'idéal à moins de deux semaines de l'ouverture du Tournoi des 6 nations et le Crunch face à l'Angleterre.

Clément Ric, Camille Chat et Charles Ollivon (XV de France) - 8 novembre 2016Icon Sport

C.M Avec Vincent PERE-LAHAILLE, à Marcoussis