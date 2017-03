6 NATIONS - Pour Eddie Jones, Wayne Barnes a "fait du super boulot"

"Wayne Barnes a fait du super boulot" , a déclaré Jones. "C'était un match compliqué. Dans ces matches, il y a une mêlée forte, la Française, et une autre, la Galloise, plus faible mais pas assez pour accorder un essai de pénalité. La force de la mêlée française n'a pas convaincu Wayne que cela valait un essai" .

Wayne Barnes a été l'acteur décisif de cette fin de match invraisemblable.Panoramic

Jones : "La France sera une équipe compliquée à battre en 2018"

Le sélectionneur intérimaire du pays de Galles, Rob Howley, s'est interrogé sur "l'intégrité" de l'encadrement français, l'accusant notamment d'avoir simulé un protocole commotion pour faire entrer à la 80e minute le pilier titulaire Rabah Slimani à la place d'Atonio, qui l'avait remplacé à la 55e minute. Un commissaire à la citation va ainsi examiner ce fait de jeu qui a aidé les Bleus à s'imposer à l'arraché (20-18). "Si maintenant vous pouvez faire tourner chez les remplaçants, c'est plus facile" , a souri le facétieux technicien australien. "(Dire ça), ça pourrait même me valoir une amende de World Rugby !"