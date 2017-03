6 nations - O'Shea : "Le chemin est long, mais l'Italie a du potentiel"

"C'est difficile de trouver les mots après cette défaite. En première période on a bien joué, on a eu des opportunités mais on ne les pas concrétisées. On a aussi connu des difficultés en mêlée et en défense. La deuxième période a été plus difficile. On a perdu de nombreux duels, la France nous a mis à mal en faisant beaucoup de passes après contact. On n'a pas pu mettre en place ce qu'on voulait faire et c'est très frustrant car les joueurs ont dépensé beaucoup d'énergie. En vain. Si on ne progresse pas ? Je sais très bien que vous voulez des résultats, mais j'ai vu une équipe qui a joué avec son coeur. Le chemin est long, mais il y a du potentiel. On est en phase d'apprentissage au très haut niveau. Qui demande d'être performant sur 80 minutes. On doit travailler sur beaucoup de choses mais je suis fier de cette équipe, qui joue. On n'est qu'au début, il faut persévérer".