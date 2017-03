6 NATIONS - Médaille d’or à 7, 13 mois sans jouer, Stade français, atypique… voici Faraj Fartass

Un titre mondial en rugby à 7

Le 20 août 2014 restera une date marquante pour Faraj Fartass. À 17 ans, il remporte avec l’équipe de France de rugby à 7 la médaille d’or lors des Jeux mondiaux de la jeunesse à Nanjing en Chine, son "plus beau souvenir" jusqu’à présent en carrière. Lors de la finale face à l’Argentine, le natif de Saint-Cloud, formé à Suresnes, a créé involontairement le buzz. En s’agrippant à son short, un joueur argentin a dévoilé les fesses de Fartass. La photo a été publiée dans plusieurs journaux, entre autres. Cela ne l’a pas gêné que ce cliché ait fait plus parler que le titre qu’il a décroché. "Non pas du tout. Franchement, il n’y a pas de raison de s’énerver, j’ai trouvé ça cool" , nous a-t-il confié mardi.

Revenu d’une indisponibilité de 13 mois

En septembre 2014, il est victime d’une rupture des ligaments croisés, des ligaments externes et du ménisque. 13 mois sans jouer. Malgré cette très grave blessure, Faraj Fartass n’a pas songé à une fin de carrière prématurée : "J’étais jeune, je me suis dit que si je faisais une bonne rééducation et le nécessaire pour revenir à mon niveau, elle allait continuer. Peur ? Non, j’ai tout fait pour qu’elle ne s’arrête pas là-dessus." Il aurait "profité" de sa longue convalescence pour gagner 12 kg de muscle. Le jeune homme rectifie ce point : "Après l’opération, je sortais de l’hôpital, j’avais pas mal maigri. J’ai beaucoup travaillé sur ma rééducation et en musculation. Par rapport à mon poids avant ma blessure, j’ai pris 6 kilos." Aujourd’hui, la balance affiche 92 kg pour 1,93 m.

Morne Steyn et Faraj Fartass - Stade françaisIcon Sport

Des débuts remarqués dans le Tournoi

Arrivé au Stade français chez les cadets, le jeune homme a signé en 2016 un contrat Espoir de trois ans avec le club parisien, où il est utilisé au centre. Mais c’est à l’aile que le staff de l’équipe de France U20 lui offre ses premières capes dans cette catégorie d’âge. "J’apprécie les deux postes" , indique-t-il.

Après avoir participé au stage de Fontainebleau avant le Tournoi, Fartass n’a pas été appelé face à l’Angleterre (17-59). Pour sa première sélection avec les Bleuets contre l’Écosse le 10 février (36-8), il inscrit un premier essai. Reconduit en Irlande le 24 février, il s’offre un doublé et passe près d’un triplé mais les Tricolores s’inclinent (22-27). Vendredi en Italie (15 heures), il enchaînera une troisième titularisation. Avec ses bonnes performances, il a marqué des points dans l’optique du Mondial en juin, même si Nicoué, Ngandebe et Tauzin sont actuellement blessés.

Faraj Fartass résume ses qualités en trois mots : "Vitesse, appuis, puissance" . Thomas Lièvremont, le manager des Bleuets, développe : "Il est grand, rapide, costaud et agressif. C’est un joueur difficile à attraper et à faire tomber. Il est très actif en défense, c’est un très bon défenseur sur l’homme."

Un côté atypique

L’ancien troisième ligne centre international apprécie aussi "son tempérament sur et en dehors du terrain qui le rend atypique" . "Il a un discours qui change de tout ce qu’on peut voir aujourd’hui chez les jeunes. C’est quelqu’un qui n’a pas envie d’intégrer les codes du milieu. Il arrive avec sa candeur et sa singularité. Pour moi, en tant que manager, c’est vraiment une plus-value pour le groupe. Il ne parle pas beaucoup mais quand il le fait c’est pour s’intéresser au jeu. Il a envie de maîtriser son sujet, d’être performant, pose des questions intéressantes. Il n’a aucune gêne et c’est l’habitude que devraient avoir tous les joueurs à venir, à interroger, à nous 'triturer' sur un petit détail."

Fartass a mûri alors que "c’était un joueur complètement immature l’an dernier que l’on ne pouvait pas emmener avec nous. Cette année, il a pris un peu du plomb dans la cervelle. Il a vu ses copains jouer au Stade français, lui restait en Espoirs. Je pense qu’il a eu un déclic. Il a bossé et fait de gros progrès."

Se faire sa place chez les pros du Stade français

Avec tous les changements qui s’annoncent au Stade français, Fartass semble avoir une opportunité à saisir. "Je ne sais pas si vraiment il y a une carte à jouer parce qu’on ne sait pas vraiment qui part (à l’aile, au moins Sinzelle à La Rochelle, Ndlr) et qui va arriver, comment cela va se dérouler pendant cette période de transition. Ce qui est sûr, c’est que je vais avoir 20 ans (le 15 mars), j’ai déjà fait un match avec les pros cette année, en Challenge cup contre Timisoara, mais j’aimerais en faire plus."