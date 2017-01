6 NATIONS - Mathieu Bastareaud (XV de France) a-t-il vraiment une chance ?

D’accord, personne n’est irremplaçable mais Guy Novès aura bien du mal à faire oublier Wesley Fofana lors du Tournoi des 6 Nations. Victime d’une rupture du tendon d’Achille avec Clermont face à Exeter (48-26), le trois-quarts centre de l’ASM était redevenu ce joueur insaisissable, inspiré, qui avait explosé sous la tunique frappée du Coq en 2012.

Son absence constitue un sérieux coup dur pour l’attaque tricolore d’autant que son association avec Rémi Lamerat avait constitué l'une des grandes satisfactions des tests de novembre. "C’est un drame pour son club et ça devient un drame pour nous" , reconnaît Guy Novès. "Il était complètement intégré à notre projet. Il était le leader des lignes arrières. Il s’exprimait vraiment totalement. On perd un joueur et un homme de qualité."

Guy Novès, sélectionneur du XV de France - 26 novembre 2016AFP

Pour remplacer Wesley Fofana, le novice Henry Chavancy (28 ans) avait été choisi par le staff du XV de France avant qu’une blessure aux cervicales, contractée contre le Munster, ne vienne faucher les espoirs du Racingman d’honorer (enfin) une première sélection. Devant une telle cascade de forfaits, Guy Novès a donc rappelé Mathieu Bastareaud (28 ans, 39 sélections) dont le profil semblait pour beaucoup incompatible avec la philosophie de jeu prônée par l’ancien boss de Toulouse.

" Avec Mathieu Bastareaud, il n’y a pas de délit de faciès "

"Vous n’allez pas m’embêter parce que c’est son tour" , s’amuse le sélectionneur. "Avec Mathieu, il n’y a pas de délit de faciès. Il est le bienvenu, comme un poisson dans l’eau avec ses copains. Je ne veux pas transformer sa personnalité. Est-ce qu’il doit croire en ses chances ? Après l’entrevue que j’ai eue ce matin avec lui, j’ai envie de vous dire oui. Quand il était sur le bord de la route, je ne l’ai jamais entendu s’exprimer négativement vis-à-vis de l’équipe de France. Il a digéré, analysé. Il est très, très heureux d’être avec nous."

Absent de la liste Élite du XV de France, Mathieu Bastareaud n’a plus porté le maillot tricolore depuis le triste quart de finale de la Coupe du monde 2015 face à la Nouvelle-Zélande (62-13). Et rien ne laissait penser que le Toulonnais puisse de nouveau s’inviter à Marcoussis.

Rien sauf un enchaînement de prestations impressionnantes sous les couleurs du RCT. "Mathieu a d’énormes qualités, tout le monde l’a vu" , souligne Guy Novès. "Il est capable de casser les plaquages, d’éliminer un premier défenseur. Il est monté en puissance avec son club. Mathieu retrouve des couleurs. Quand on l’appelle avec Jeff Dubois, on lui tend la main. Comme je lui disais, s’il sait la saisir, il sait très bien que nous sommes des gens capables d’analyser positivement les choses."

Mathieu Bastareaud avec Damien Chouly et Guilhem Guirado - XV de FranceAFP

Fickou et Lamerat favoris au centre…

Si Gaël Fickou et Rémi Lamerat partent favoris pour être titulaires au centre le 4 février prochain à Twickenham, face à l’Angleterre, une place reste peut-être à prendre. Une place que se disputeront Yann David, très apprécié par Guy Novès, et Mathieu Bastareaud, qui doit encore gommer certaines lacunes techniques dans son jeu.