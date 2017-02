6 nations - Maladresses, pauvreté tactique... Le XV de France va changer de cap !

Vous avez loupé ça ? Oh, quel dommage ! Lundi, le compte très officiel de la FFR postait une vidéo d’une séance de skills des arrières du XV de France ! Un petit atelier ludique, sous le beau soleil de Nice, avec pour légende : "Réflexe, dextérité, concentration". Bon, avec le recul, cette petite séquence semble presque risible tant les Bleus se sont égarés en Irlande dans une litanie désespérante d’approximations (15 ballons perdus !).

Ah oui, au fait, il pleuvait à Dublin ! "Peut-être qu’on n’a pas assez pris en compte les conditions climatiques" , reconnaît le trois-quarts aile Yoann Huget. "On a essayé de faire la passe en trop, la passe qui marche quand le temps est sec. Ce n’était pas à nous de faire le jeu. On est tombé dans le piège" . Il ne fallait pourtant pas être lauréat d’une thèse au Centre National de Recherches Météorologiques du Trinity College pour adapter ses fragiles compétences au pragmatisme du XV du Trèfle.

Yoann Huget (XV de France) face à l'IrlandeAFP

Dès la 3e minute de jeu, la passe aléatoire de Baptiste Serin pour Camille Lopez n’augurait rien de bon. Que le flanker Bernard Le Roux tombe trois ballons, ce n’est pas un scoop. Mais que le talentueux demi de mêlée de l’UBB se loupe comme ça, c’est plus inattendu. "On fait des erreurs, des maladresses qui annihilent toutes les actions positives qu’on a pu se créer" , regrette l’entraîneur des trois-quarts Jeff Dubois. "Ce n’est pas un manque de repères. Ça fait un paquet de temps qu’on est ensemble. Il faut aussi se poser la question qu’il faut mettre plus d’alternances même si j’en suis moins sûr" .

Ce qui est sûr, c’est que la bravoure des Bleus en défense et leur solidarité exemplaire pour échapper à une marrée verte en seconde période ne doivent pas faire oublier leur stérilité offensive en balayant le terrain de l’Aviva Stadium de droite à gauche sans mettre en danger la formation de Joe Schmidt.

Bernard Le Roux (XV de France) face à l'Irlande - 25 février 2017AFP

Si la fébrilité technique des joueurs français n’est pas nouvelle - et il faudra plus que des ateliers de skills pour rattraper ce retard sur les meilleures nations mondiales et gommer ces fameuses fautes impardonnables - le manque de jugeote fut tout aussi embarrassant pour se dégager de la pression irlandaise (68% d’occupation, 63% de possession). "Il faut qu’on ait une réflexion supplémentaire sur notre façon d’alterner le jeu" , souligne Guy Novès. "Quand on tient le ballon et qu’au bout de quelques temps de jeu on se met à subir, on change un petit peu son fusil d’épaules et on utilise le jeu au pied. Nous, j’ai l’impression qu’on tient le ballon jusqu’à épuisement et jusqu’à le perdre. La leçon, du moins les indications prises sont importantes pour donner une direction. Il y a dans notre projet une petite évolution à amener pour rivaliser avec les meilleurs" .

Vers une évolution du projet de jeu…

Vous l’aurez compris, sans renier son identité, le XV de France va quand même revoir sa copie. Les faits sont là : dès qu’ils sont sous pression, les Bleus souffrent d’un manque évident de lucidité, de leaders pour amener la clairvoyance nécessaire dans les options de jeu. Les hommes clés de la stratégie (Serin, Lopez, Spedding) sont-ils menacés ?

Scott Spedding (XV de France) face à l'Irlande - 25 février 2017AFP