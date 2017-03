6 Nations - Louis Picamoles et Camille Lopez nommés pour le titre de "Joueur du Tournoi"

Si le XV de France a terminé à la 3e place du Tournoi, les Bleus peuvent encore remporter un trophée : celui du meilleur Joueur de la compétition. Deux Tricolores font en effet partie des 12 joueurs nommés pour décrocher cette récompense : Louis Picamoles et Camille Lopez. Le premier cité, 3e ligne centre de son état, a été le Français le plus en vue durant la compétition, réussissant à finir en tête du classement des défenseurs battus (24) et des offloads (18), toutes nations confondues.

3 Anglais nommés

Quant à l'ouvreur de Clermont, il a été titulaire lors des cinq rencontres des Bleus et s'est montré particulièrement adroit face aux poteaux (89,29% de réussite). Surtout, Lopez a fini meilleur réalisateur de l'édition avec 67 points inscrits. Sont également cités : CJ Stander (Irlande), Maro Itoje (Angleterre), Owen Farrell (Angleterre), Joe Launchbury (Angleterre), Stuart Hogg (Ecosse), Conor Murray (Irlande), Sergio Parisse (Italie), Rhys Webb (Galles) et Ken Owens (Galles). Les Anglais, vainqueurs du Tournoi, sont représentés logiquement en plus grand nombre.