6 nations - Les pronos de rugbyrama pour France - Ecosse

Ivan PETROS : Il est grand temps de retrouver l’ivresse du succès

Victoire obligatoire. Voilà comment on pourrait résumer l’enjeu de ce France – Écosse de la manière la plus simpliste possible. Sans manquer de respect à ce XV du Chardon que j’ai toujours beaucoup aimé, je ne m’imagine pas une seule seconde les Bleus passer à côté de leur sujet. Ils n’en ont tout simplement pas le droit. Il est grand temps de retrouver l’ivresse du succès. Et remporter le Tournoi est toujours un objectif légitime. Je vois bien une rencontre très ouverte, avec des trois-quarts inspirés des deux côtés. Mais la mêlée et la puissance tricolore devraient faire la différence dans l’axe selon moi.

Mon pronostic : Je mise sur un succès français, avec environ 13 points d’écart.

Sébastien Vahaamahina (France) face à l'Angleterre - 4 février 2017Icon Sport

Fabien POMIES : Certain que le supplément d'âme suffira

On est resté sur notre faim samedi dernier lors du Crunch. Car une nouvelle fois, les Bleus n’ont pas fait tache face à un top nation mondiale. Mais le résultat contre les Anglais a été le même que face aux Australiens et aux Néo-Zélandais en novembre. Pour valider les progrès de cette équipe ambitieuse dans le jeu, il faut des victoires et si possible face à des adversaires de taille. Ça tombe bien, les Ecossais sont en train de revenir au premier plan comme en atteste leur succès face aux Irlandais la semaine passée. A domicile, je suis certain que le supplément d'âme suffira pour faire basculer les Tricolores dans une bonne spirale.

Mon pronostic : Je mise sur une victoire du XV de France avec plus de 10 points d’écart.

Rémi Lamerat (XV de France) face à l'Angleterre - février 2017Icon Sport

Clément MAZELLA : Là, il faut gagner et rien d'autre

Sincèrement, j'ai cru un bon moment que le XV de France allait s'imposer à Twickenham. J'avais même pronostiqué un succès des Bleus. Et comme lors des trois derniers matchs, la bande de Guy Novès a tutoyé la victoire avant de s'incliner de peu. Avouez qu'il y a de quoi rager. Les Bleus peuvent regarder droit dans les yeux les meilleures nations mondiales. C'est déjà une bonne base de travail. Mais maintenant, il faut gagner.

C'est même vital. Pourquoi ? Guy Novès l'a parfaitement résumer : "pour ne pas stagner alors que les autres grandissent". Dimanche, les Bleus auront un adversaire de qualité en face mais sans faire injure à l'Ecosse, elle est un poil inférieure à la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre. Là, il faut gagner et rien d'autre. Car clairement, un résultat tout autre qu'une victoire serait un énorme coup de bambou derrière la tête du XV de France.

Mon pronostic : Je vois un succès du XV de France mais pas dans la facilité. L'Ecosse est même pour moi en mesure de glaner le bonus défensif.

Atonio - Nakaitaci - Vakatawa (XV de France)Icon Sport

Pierrick DE MOREL : Après la défaite encourageante, place à la victoire convaincante

Impossible d’imaginer le XV de France subir une quatrième défaite consécutive, surtout après sa belle prestation du week-end dernier face à l’Angleterre. Les promesses de Twickenham devraient être converties en certitudes au Stade de France. Guy Novès a été dur avec ses hommes, mais son XV quasi inchangé prouve qu’il veut leur faire confiance, et il est évident que personne n’aura envie de le décevoir. Les Bleus connaissent les qualités et les points forts du XV du Chardon, ils sauront trouver les clés pour imposer leur loi à domicile.

Mon pronostic : Je vois les Bleus s’imposer face à l’Écosse dimanche, par plus de 10 points d’écart.