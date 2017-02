6 NATIONS - Les pronos de rugbyrama pour Angleterre - France

Clément MAZELLA : Le XV de la Rose semble prenable

Ce Crunch, je n'en doute pas une seule seconde, vous l'attendez avec impatience. Voire même plus. Pourquoi ? Car, comme moi, le XV de France vous a enthousiasmés lors des tests de novembre. Oui, il y a eu deux défaites face à l'Australie et la Nouvelle-Zélande mais cela faisait un bail que les Bleus n'avaient pas été aussi proches de faire tomber une top nation mondiale.

Novès, et c'est son grand exploit en 2016, a redonné de la confiance à un groupe marqué par l'humiliation du Mondial 2015 face aux All Blacks. Et si les résultats ne sont pas encore positifs, il y a un allant certain. Un renouveau s'est opéré et celui-ci ne demande plus que confirmation. Oui, en face, il y a l'Angleterre et sa série impressionnante de 14 victoires de rang. Mais cette équipe est amputée de plusieurs cadres comme les frères Vunipola, Robshaw, Watson... Elle semble donc prenable et qui mieux que le XV de France pour réaliser l'exploit lorsqu'on l'attend le moins ?

Mon pronostic : Je joue sur un très court succès de la France.

Cyril Baille et Gaël Fickou (XV de France) - 26 Novembre 2016Icon Sport

Ivan PETROS : Les Bleus ne seront pas ridicules, mais ça ne devrait pas suffire

Un Crunch, c’est toujours particulier. Et celui-ci l’est encore plus. Le XV de la Rose d’Eddie Jones, invaincu en 2016, reste sur une magnifique série de 14 succès de rang et vise maintenant le record des All Blacks (18). L’équipe de France, elle, s’est rachetée un style de jeu et une véritable cote de popularité. Ne manquent plus que les résultats car si les Bleus ont progressé, ils n’ont toujours pas de victoire référence depuis la prise de fonction de Guy Novès. Ce dont je suis persuadé, c’est que les élus de l’ancien manager de Toulouse sont capables de rivaliser et de regarder les Anglais dans les yeux. De là à gagner à Twickenham, c’est une toute autre histoire…

Mon pronostic : Victoire de l’Angleterre, par 9 points d’écart.

Mike Brown (Angleterre) - 26 novembre 2016AFP

Fabien POMIES : S'imposer à Twickenham serait un immense exploit

Sans nul doute, cette affiche est la plus attendue du Tournoi. Un peu comme chaque année finalement. Mais avec l'impressionnante forme des Anglais et le nouveau visage séduisant des Bleus, cette rencontre a pris encore un peu plus de saveur. On regrettera bien sûr que les deux formations ne disposent pas de l'ensemble de leurs forces vives. Pour autant, difficile de ne pas être impatients de voir les premiers impacts de samedi à Twickenham. Histoire de voir aussi si les promesses de 2016 sont tenues en 2017. Rien de mieux qu'un succès de prestige pour enfin confirmer le retour au premier plan du XV de France.

Mon pronostic : S'imposer à Twickenham serait un immense exploit, ne le cachons pas. Je pense que les Bleus ne seront pas loin mais pour autant, je ne les vois pas réussir dans cette mission. Défaite avec moins de 6 points.

Maro Itoje (Angleterre) et Yoann Maestri (France) à la lutte dans les airs - 19 mars 2016Icon Sport

Anthony TALLIEU : Match très spectaculaire mais victoire anglaise

Ce sera tout ou rien. En alignant une équipe résolument joueuse, Guy Novès affiche ses ambitions à Twickenham. Les inspirations de Serin, les fulgurances de Vakatawa et Nakaitaci et la vista de Fickou peuvent faire très mal aux Anglais. Mais que se passera t-il quand ces derniers attaqueront, ce qui devrait quand même arriver quelques fois ? Bien que diminué, le XV de la Rose reste grand chelemard, fort de quatorze victoires d’affilée. Il a aussi 2 buteurs de classe mondiale et Maro Itoje.

Mon pronostic : J’aimerais dire qu’il y a un coup à faire mais je vois quand même une victoire anglaise au terme d’un match très spectaculaire à plus de 50 points.

L'essai de Danny Care (Angleterre) face à la France - 19 mars 2016Icon Sport

Vincent PERE-LAHAILLE : L'Angleterre impressionne

Avec deux semaines de préparation et des internationaux laissés au repos le week-end dernier, le XV de France aborde ce Crunch dans les meilleures dispositions… enfin, presque. La blessure de Wesley Fofana (tendon d’Achille), pièce maitresse du jeu tricolore, a sérieusement refroidi l’enthousiasme né lors des tests de novembre. Alors oui, les Anglais ont eux-aussi leur lot de blessés et pas des moindres (Mako et Billy Vunipola, George Kruis, Anthony Watson). Mais le réservoir anglais nous semble plus solide que celui de Guy Novès.

Et les entraînements brouillons pointés par le sélectionneur ne nous permettent pas d’affirmer que les Bleus abordent ce choc avec sérénité. L’Angleterre impressionne. Ses quatorze victoires consécutives impressionnent. Twickenham impressionne. Et la patte du magicien Eddie Jones ne plaide en faveur d’un succès dans le Temple de Rugby qui échappe aux Bleus, dans le Tournoi, depuis 2005.

Mon pronostic : Une victoire des Anglais par plus de 10 points d’écart n’est pas à écarter. Je mise sur un 28-15.