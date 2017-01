6 nations - Les Bleus en mode commando à Twickenham !

Mercredi dernier, les joueurs du XV de France partageaient un moment complice avec de jeunes gamins du club de Courbevoie. Les sourires étaient accrochés aux visages des Bleus encore épargnés par la pression du premier match du Tournoi des 6 Nations face à l’Angleterre. Le stage préparatoire était placé sous le signe de la régénération pour soigner les bobos de la Coupe d’Europe. Après deux jours de break dans leur famille, les Tricolores ont retrouvé le CNR de Marcoussis dimanche soir.

Fini les sourires et la récupération. Guy Novès attend dès à présent que ses élus se transforment en tueurs. "Je les ai laissés digérer, s’acclimater pendant le stage, vous ouvrir les portes à tous (les médias, NDLR) mais le commando se préparera cette semaine" , nous confiait le sélectionneur mardi dernier. "Le mot commando est adapté. Quand on fait un sport de haut niveau, de combat, le terme de commando correspond totalement à ma vision d’une préparation dans ce genre de compétition" .

" Je pense qu’on fera face. On les affrontera sans complexe (Yannick Bru) "

Opposé à l’Angleterre dès son premier match, le XV de France a donc une semaine pour espérer briser les 14 victoires consécutives des hommes d’Eddie Jones. "C’est un challenge immense mais c’est plutôt une bonne chose de les rencontrer d’entrée après deux semaines de préparation avec des joueurs frais" , confie Yannick Bru, l’entraîneur des avants tricolores. "Il faut de la pression pour se sublimer. Mais le XV de France aura une pression raisonnable à Twickenham. On a conscience de ne pas être favoris mais on les affrontera sans complexe. Je pense qu’on fera face. L’atmosphère autour de l’équipe de France est positive. On doit continuer à progresser en battant les meilleurs. Et les Anglais font partie des meilleurs. C’est évident qu’on aura à cœur de les faire tomber" .

Yannick Bru (XV de France) - 19 novembre 2016Icon Sport

" Peut-être que sur l’effet de surprise, on peut avoir une chance… (Jeff Dubois) "

En novembre dernier, les deux semaines de préparation avaient permis aux Tricolores de surclasser les Samoa (52-8). Couvés une nouvelle fois par la convention LNR/FFR, les Bleus aborderont ce 88e Crunch dans le Tournoi avec l’espoir de bousculer la 2e nation mondiale au classement World Rugby. "On n’a rien à perdre puisque les Anglais sont sur le toit du monde" , insiste Jeff Dubois en charge des trois-quarts. "Ils ont envie de battre le record des All Blacks (18 victoires consécutives, ndlr). On sera peut-être les seuls à les faire tomber dans ce Tournoi. Peut-être que sur l’effet de surprise, on peut avoir une chance" .

Le XV de France n’a plus gagné à Twickenham dans le Tournoi depuis 2005

Après avoir fait trembler les Wallabies (23-25) puis les All Blacks (19-24), les Bleus semblent donc en mesure de faire déjouer les pronostics qui prédisent un Grand Chelem anglais. "Il faut partir avec de l’ambition" , confie le demi de mêlée Baptiste Serin. "Ça va être un très bon premier test. On ne va pas se le cacher, c’est excitant à jouer. On va essayer de ramener quelque chose" . Et pourquoi pas la première victoire du XV de France à Twickenham dans le Tournoi depuis 2005 (17-18)...