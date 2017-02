6 NATIONS - Les Bleuets se sont fait pardonner

Le match d'ouverture du Tournoi et cette lourde défaite 59-17 encaissée contre l'Angleterre avait soulevé des doutes et des interrogations concernant le niveau de Bleuets. Pire, au-delà du score c'était le comportement des joueurs qui avait exaspéré le manager Thomas Lièvremont, "On a le droit de perdre contre plus fort que soi, contre les Champions du monde mais nous n’avons pas le droit de démissionner comme cela surtout lorsque l’on porte le maillot de l’équipe de France" . Et contre l'Ecosse, une réaction était attendue. D'autant que les jeunes joueurs du XV du Chardon étaient dans la même situation que les Bleuets puisqu'ils avaient manqué leur match d'ouverture en s'inclinant à domicile 19-20 contre l'Irlande.

C'est donc deux équipes revanchardes et motivées à l'idée de rectifier le tir qui se sont affrontées sur la pelouse du Stade des Alpes de Grenoble. Et cette envie a transparu dans un premier acte haché par beaucoup de combat et d'agressivité. Surpris par la réaction écossaise, les Bleuets ont d'ailleurs mis du temps à enclencher la marche avant. C'est même l'Ecosse qui ouvrait la marque après un quart d'heure de jeu sur pénalité, 0-3. Le score n'allait pas bouger jusqu’à 10 minutes du terme de la 1ere mi-temps et un essai en force du "local" de l'étape Mickaël Capelli. En confiance, à l'image d'un Romain Ntamack animateur hors-pair et précis dans ses coups de pied, les -20 ans rentraient au vestiaire avec un avantage de 7 points.

L'Ecosse résiste avant d'exploser

Dès l'entame du second acte, la France affolait la défense du XV du Chardon. Sur une chandelle, Baptiste Couilloud récupérait le ballon et semait la zizanie en compagnie de Faraj Fartass, pour aller marquer le deuxième essai français. Blessée, l'Ecosse réagissait sur un ballon porté et les Bleuets faisaient le dos rond pendant 20 bonnes minutes. Une combativité et une patience qui étaient récompensées par un exploit personnel de l'intenable Fartass, le Parisien auteur d'un match titanesque mystifiait les Ecossais sur son aile. Usée, l'Ecosse flanchait au moment de l'entrée d'Arthur Retière à la mêlée. Excellent et toujours aussi remuant, le Rochelais enflammait la partie et signait un doublé en moins de 5 minutes pour un succès final 36-8. Une victoire bonifiée qui permet aux Bleuets de se repositionner 3e au classement et de retrouver la confiance malgré quelques approximations, avant le déplacement en Irlande le 24 février prochain.