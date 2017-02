6 NATIONS - Les Bleues ont mené 0-13 à la pause... avant de s'écrouler

Tout avait bien commencé pour les Bleues. Dès la 3e minute, les Françaises avaient posé leur empreinte sur la rencontre avec une interception de Shannon Izar qui laissait les Anglaises de marbre. Une entame de rêve qui allait se poursuivre et qui était symbolisée par une forte domination physique des joueuses du XV de France. Plus puissantes et plus mobiles, les tenantes du titre impressionnaient les quelques spectateurs restés dans les gradins de Twickenham.

Un début de "Crunch" parfait levant les nombreuses interrogations sur le récent changement de staff. Les Bleues ne semblaient pas perturbées et les nouvelles consignes du duo Cherouk-Lièvremont étaient respectées à la règle. Avec en point d'orgue une réalisation de la capitaine et talonneur des Bleues, Gaëlle Mignot, concluant un beau travail sur ballon porté à la 32e minute.

Elodie Poublan - XV de FranceIcon Sport

Un come-back anglais et des interrogations

0-13 à la pause et pourtant, les Anglaises n'avaient toutefois pas abandonné la partie. Le fighting spirit des joueuses du XV de la Rose allait frapper. Combatives et réalistes, les championnes du monde en titre remettaient la marche avant. Bousculée, la France tombait alors dans l'indiscipline et toutes les fautes se payaient cash. La sanction, c'est la centre Emily Scarratt qui l'appliquait. La buteuse anglaise passait 4 pénalités. Puis l'arrière Danielle Waterman ajoutait un essai à la suite d'un mouvement d'envergure des Anglaises.

Petit à petit, l'Angleterre revenait dans le match avant d'assommer définitivement une équipe de France à bout de souffle. A la 76e minute c'est l'ailière Amy Wilson Hardy qui enterrait définitivement les Bleues d'un essai en bout de ligne. Méconnaissables en deuxième période, les Françaises payaient leur indiscipline mais aussi un manque apparent de condition physique dû à un premier acte du feu de Dieu. Une déconvenue 26-13 qui remet en cause la défense du titre acquis l'an dernier mais aussi donne un avertissement à une équipe qui prépare avec ambition la prochaine Coupe du monde en Irlande.