6 NATIONS - Le XV de France s'attend à une véritable bataille aérienne dans le ciel de Londres

"J’avais besoin que les joueurs croient à nouveau en leur histoire, qu’ils renouent avec leurs racines..." Ne cherchez pas plus loin l’explication de la résurrection anglaise après une Coupe du monde 2015 cauchemardesque (élimination dès la phase de poules, ndlr). En l’espace de 18 mois, Eddie Jones a propulsé le XV de la Rose vers une série de 14 victoires consécutives impressionnantes, dont un Grand Chelem en 2016.

S’il s’est largement appuyé sur le noyau de joueurs mis en place par l’ancien manager Stuart Lancaster, le coach australien est en revanche revenu à l’ADN du rugby anglais : une grosse conquête et un jeu au pied chirurgical. "Leur principale force, c’est d’être pragmatique" , souligne l’entraîneur des trois-quarts du XV de France, Jeff Dubois, "c’est une équipe qui n’a pas forcément une animation offensive extraordinaire alors qu’ils avaient essayé d’évoluer là-dessus. Ils sont revenus à des bases beaucoup plus solides : conquête, défense, occupation."

Jeff Dubois, entraîneur des trois-quarts du XV de FranceAFP

Si l’affrontement direct a effectivement retrouvé une place de premier choix dans la stratégie anglaise, le jeu au pied est lui aussi redevenu une arme redoutable. "Il faut savoir que c’est une équipe qui joue beaucoup au pied" , insiste Dubois. "Il n’y a pas un joueur qui va s’oublier sur un jeu au pied ou un duel aérien."

Avec le demi d’ouverture George Ford et le premier centre Owen Farrell, l’Angleterre dispose de deux stratèges de classe mondiale pour mettre sous pression les équipes adverses. Que ce soit pour trouver leurs ailiers - Jonny May, Marland Yarde ou Jack Nowell - ou pour jouer dans le deuxième rideau, par-dessus la défense - avec le trois-quarts centre Jonathan Joseph et l’arrière Mike Brown - le XV de la Rose fait jeu égal avec les All Blacks.

"Ils mettent vraiment en difficulté les adversaires" , souligne le trois-quarts aile Yoann Huget. "Ça ressemble au jeu des Saracens où ils nous cantonnent chez nous en attendant notre faute pour marquer des points. Leur projet de jeu est assez simple mais très efficace."

Owen Farrell et George Ford (Angleterre) - 14 février 2016Icon Sport

Huget préféré à Nakaitaci pour les duels aériens ?

Et c’est bien là l’interrogation qui pèse sur le XV de France. Sur leurs derniers matches, les Bleus ont montré qu’ils pouvaient rivaliser et même inquiéter les meilleures nations mondiales. Conquête, défense, animation offensive, les Tricolores n’ont plus à rougir. Reste néanmoins le domaine de l’occupation au pied et, surtout, des duels aériens où les Français pourraient sérieusement souffrir. "Tout le monde sera soumis à leur jeu au pied" , insiste Huget. "Ils l’utilisent énormément dans leur camp, on est prévenus. Il faudra être propres dans nos duels pour donner de l’oxygène à nos avants."

Sans avoir la même aisance que Brice Dulin, l’arrière Scott Spedding reste une garantie dans les airs. En revanche, Virimi Vakatawa et Noa Nakaitaci sont loin d’avoir l’assurance de leur vis-à-vis anglais. Si le premier a fait d’incontestables progrès en effectuant un travail bien spécifique à Marcoussis, le Clermontois affiche encore de vraies lacunes.

Et sa maladresse risque d’être sérieusement punie par l’arbitre australien Angus Gardner alors que les consignes de World Rugby sont devenues des plus sévères sur les accrochages aériens. Guy Novès pourrait ainsi être tenté de titulariser Yoann Huget sur une aile pour soulager le XV de France dans ce secteur où les munitions tricolores semblent faire défauts...