6 NATIONS - Le tirage au sort de la Coupe du monde en toile de fond de la dernière journée

Pourquoi éviter la 9e place ?

La phase de groupes du Mondial japonais comprend quatre poules de cinq nations chacune. Pour le tirage au sort, les 12 équipes qualifiées d'office (Nouvelle-Zélande, Angleterre, Australie, Irlande, Écosse, pays de Galles, Afrique du Sud, France, Argentine, Japon, Géorgie et Italie) seront placées dans les trois premiers chapeaux.

Les nations classées entre la 9e et la 12e place après les matches de samedi figureront donc dans le troisième chapeau et hériteront d'un groupe très compliqué, en compagnie de deux adversaires mieux classés. Concrètement, l'équipe classée 9e au moment du tirage pourrait tomber dans un "groupe de la mort" avec la Nouvelle-Zélande et le pays de Galles, ou l'Angleterre et l'Afrique du Sud.

Antoine Dupont et Louis Picamoles (XV de France) - 17 mars 2017AFP

Comment éviter la 9e place ?

Les calculs sont simples : pour éviter ce fauteuil redouté, la France, actuellement 8e, ne doit pas perdre de plus de 15 points face aux Gallois. Si c'était le cas, elle céderait avec 79,40 points sa place à l'Argentine (79,91).

Une défaite par moins de 15 points ou un nul laisserait les Bleus devant les Argentins mais derrière les Gallois (6e). Une victoire et la France passerait devant le XV du Poireau, ce qui ne changerait rien pour le tirage. Son classement final dépendrait alors aussi du résultat de l'Écosse (5e) face à l'Italie (14e).

Et le premier chapeau ?

Synonyme de tirage très abordable, il est inaccessible - d'un rien - pour les hommes de Guy Novès qui, même en cas de large victoire, ne peuvent plus dépasser l'Irlande (4e). En revanche, le pays de Galles peut encore y prétendre s'il l'emporte au Stade de France et que le XV du Trèfle perd contre l'Angleterre (2e).