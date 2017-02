6 NATIONS - La compo de l'Irlande : Toujours sans Jonathan Sexton contre l'Italie

Sexton, qui n'a pas rejoué depuis sa blessure avec le Leinster à Castres en Coupe d'Europe le 20 janvier, cède donc encore sa place à Jackson (25 ans, 20 sél.), déjà titulaire lors de la défaite en Ecosse samedi dernier (27-22). Devant, le deuxième ligne Donnacha Ryan (33 ans, 43 sél.) fait son retour et succède à Ian Henderson aux côtés de Devin Toner. Henderson n'est pas non plus sur le banc puisque le deuxième ligne remplaçant à Rome sera comme à Murrayfield Ultan Dillane. En première ligne, Cian Healy (29 ans, 61 sél.) prend la place de Jack McGrath à gauche de la mêlée. Ce dernier prendra place sur le banc.

Le XV de départ d'Irlande pour affronter l'Italie : R. Kearney ; Earls, Ringrose, Henshaw, Zebo ; (o) Jackson, (m) Murray ; O'Brien, Heaslip, Stander ; Toner, D. Ryan ; Furlong, Best (cap), Healy.

Les remplaçants : Scannell, J. McGrath, J. Ryan, Dillane, Van der Flier, Marmion, Keatley, Gilroy.