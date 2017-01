6 NATIONS - L'Angleterre veut réduire l'utilisation des smartphones en sélection

Des joueurs qui passent leur temps à pianoter sur leurs portables pour jouer ou partager leurs vies sur les réseaux sociaux, vous n'en verrez pas beaucoup du côté anglais lors de ce Tournoi des 6 Nations. Si cette pratique est devenue monnaie courante pour beaucoup de joueurs, le sélectionneur anglais, Eddie Jones, a décidé qu'il était temps que son squad réduise l'utilisation des smartphones. La raison ? Cela détériorerait la concentration. Une affirmation qui est le fruit d'une étude scientifique menée par le docteur Sherylle Calder, spécialiste en science du sport et surtout membre du staff médical anglais. Son titre, "visual awareness coach", comprenez : "coach en conscience visuelle".

Eddie Jones le sélectionneur du XV de la RoseIcon Sport

Eh oui, les Anglais savent s'entourer. D'autant que le Dr. Calder "détient" deux titres de Champion du monde puisqu'elle fut présente dans l'équipe médicale anglaise lors de la victoire au Mondial 2003 et elle était membre du staff sud-africain lors de la victoire à la Coupe du monde 2007. Interrogée au micro de la BBC, le coach en conscience visuelle a expliqué sa théorie sur les smartphones : "Les sportifs professionnels diminuent considérablement leur capacité de concentration en utilisant trop souvent les téléphones. Passer un temps important focalisé sur un petit écran a des effets néfastes pour ces joueurs qui en match doivent au contraire être pleinement conscients de l'immense espace que représente un terrain, cela ne les aide pas au moment de prendre les bonnes décisions" , expose la scientifique

Les bons conseils du Dr. Calder

Dès lors, le message est passé dans les rangs du XV de la Rose. "Cela va permettre d'éviter qu'ils perdent trop en capacité de concentration. Et c'est un problème récurrent car nous vivons dans une société de distraction et notre cerveau est d'autant plus sollicité depuis l'apparition des smartphones. D'ailleurs, c'est probablement l'une des compétences qui a le plus réduit ces dernières années alors qu'elle est essentielle pour assimiler les consignes, les "skills" et surtout être à fond dès la première minute d'un match."

Le docteur Sherylle Calder lors du mondial 2007AFP

Après l'utilisation des drones, les séances de MMA et maintenant la présence d'un coach en conscience visuelle, il semblerait que le XV de la Rose explore tous les horizons afin de ne laisser aucun détail de côté pour continuer son incroyable série de 14 victoires de rang. Mais en restant trop concentrés sur les détails, il reste à espérer que les sujets de Sa Majesté ne vont pas oublier l'essentiel, le terrain. Réponse le 4 Février prochain à Twickenham contre la France.