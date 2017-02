6 NATIONS - Irlande : Jonathan Sexton de retour dans le groupe pour affronter la France

Hormis le retour de Sexton, on note l'absence du 3e ligne Josh Van der Flier (23 ans, 2 sélections) touché à l'épaule ce weekend lors du match entre le Leinster et Edimbourg. Exit aussi McCloskey, Carbery et Dillane. Autres arrivées marquantes, celles du jeune ailier du Munster Andrew Conway (25 ans, 0 sélection) et du deuxième ligne du Connatch Quinn Roux (26 ans, 1 sélections).

Les avants : Best (Ulster), Furlong (Leinster), Healy (Leinster), Heaslip (Leinster), Henderson (Ulster), Leavy (Leinster), McGrath (Leinster), O'Brien (Leinster), O'Donnell (Munster), O'Mahony (Munster), Roux (Connacht), D Ryan (Munster), J Ryan (Munster), N Scannell (Munster), CJ Stander (Munster), Toner (Leinster), Tracy (Leinster).

Les arrières : Bowe (Ulster), Conway (Munster), Earls (Munster), Gilroy (Ulster), Henshaw (Leinster), Jackson (Ulster), Kearney (Leinster), Keatley (Munster), Marmion (Connacht), L Marshall (Ulster), McGrath (Leinster), Murray (Munster), O'Halloran (Connacht), Ringrose (Leinster), Sexton (Leinster), Trimble (Ulster), Zebo (Munster).