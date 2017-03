6 NATIONS - Hommes contre femmes : y'a-t-il match ?

S'il y a au moins un point sur lequel femmes et hommes du XV de France sont ex-aequo, c'est sur le résultat du match contre l'Angleterre dans cette édition 2017 du Tournoi des 6 Nations. En effet, les deux sélections ont connu la défaite lors du Crunch. L'équipe masculine s'est inclinée 19-16 et l'équipe féminine a été défaite 26-13. Pourtant, en y regardant de plus près, les deux matches ont proposé des physionomies différentes. En effet, il semblerait que les Féminines aient autant couru que les hommes mais surtout que leur jeu offensif s'est montré plus efficace. Autre point important, le nombre de mêlées disputées affichant un ratio qui s'inscrit largement dans la moyenne des rencontres internationales masculines.

Le jeu au pied : point faible ou philosophie ?

Si le rugby féminin se veut clairement plus délié que celui pratiqué par les hommes, c'est avant tout en raison de sa volonté de ne pas trop utiliser le jeu au pied. En effet, il est clair que les femmes préfèrent relancer à la main plutôt que de se risquer à un dégagement. Une philosophie qui fait le bonheur des spectateurs mais qui révèle un compartiment de jeu dans lequel les femmes peuvent entreprendre des progrès. Et les chiffres parlent quand on compare le nombre de coups de pied effectués par les Bleues lors du Crunch à celui des hommes, puisque les femmes ont tapé 10 fois dans le ballon contre 25 pour les joueurs de Guy Novès.

Shannon Izar - XV de FranceIcon Sport

Athlétiquement, les hommes ont l'avantage

S'il y a des secteurs où les hommes ont une avance importante sur les femmes, ce sont ceux de la distance moyenne parcourue en un match et celui de la pointe de vitesse maximale. Contre le XV de la Rose, les Française ont couru entre 5,6 et 6,6 kilomètres contre 10 pour les hommes. Enfin, l'ailière Shannon Izar a fait un sprint évalué à 24 km/h sur la pelouse de Twickenham alors que les standards masculins oscillent entre 32 et 35 km/h.

