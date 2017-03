6 Nations, Guy Novès (XV de France) : "Cela fait plaisir de voir les joueurs sourire"

Le résultat est là, moins le contenu. Partagez-vous cette analyse ?

Guy NOVES : C'est bien résumé. Évidemment on est très heureux du résultat final et de ce dénouement: après l'essai refusé, les gars se sont remonté les manches et sont allés chercher le dernier essai (synonyme de point de bonus offensif, NDLR). Sur le plan du résultat, on est content de cette victoire avec le bonus offensif qui, s'il paraît simple à décrocher pour certains, est dur pour nous. On a rempli notre mission mais on a revu des lacunes qui font les grosses différences entre nous et certaines équipes que nous n'arriverons pas à battre. Il y a eu tous ces ballons lâchés avec trop de facilité, de manque de patience alors qu'on est capable de faire des choses admirables à côté. J'espère qu'on trouvera un jour une équipe capable d'être plus froide, de tenir le ballon le temps qu'il faut. Car c'est vrai que c'est très compliqué de marquer des essais.

Il y a-t-il une forme de soulagement d'avoir marqué quatre essais ?

G.N : Ce n'est pas tellement une forme de soulagement. Mais cela fait plaisir de voir les joueurs sourire en fin de match, car je n'avais pas eu ma dose de ce point de vue-là : ces jeunes gens travaillent dur pour être récompensés. Ils ont montré du caractère pour aller chercher le bonus. Nous avons un chemin à tracer, nous connaissons les embûches et on est bien conscient qu'il y a énormément encore de choses à travailler. Il y a 15 jours (après la défaite en Irlande 9-19), j'avais dit que nous faisions du surplace, aujourd'hui (samedi) on a un peu avancé, fait un pas en avant. L'intérêt est de ne pas en faire deux en arrière dans une semaine (face au pays de Galles).

" La mêlée nous a sortis d'un mauvais pas parfois "

Louis Picamoles (XV de France) face à l'Italie - 11 mars 2017AFP

Au rayon des satisfactions figure la mêlée...

G.N : Oui la mêlée a fait une très bonne partie, elle nous a permis de ne pas sombrer en début de match où on subissait les assauts de l'Italie. Elle nous a sortis d'un mauvais pas parfois. Mais il n'y a pas que la mêlée parmi les satisfactions. Et on va essayer de travailler ce qui n'a pas marché, de conforter ce qui a marché, dans tous les domaines et pas que la mêlée.