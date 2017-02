6 Nations - Gagner en Irlande : le meilleur moyen de prendre date avant le Mondial

Les Bleues ont retrouvé du plaisir en l’emportant de belle manière (55-0) face à l’Écosse le 11 février à La Rochelle. Et se sont rassurées après la défaite (13-26) en Angleterre. "On avait à cœur de se faire plaisir face aux Écossaises parce qu’on était hyper-frustrées et mécontentes de la copie qu’on avait rendue face aux Anglaises" , indique la troisième ligne centre Safi N’Diaye. "C’était surtout retrouver du plaisir, de l’envie. Cette opposition était moins agressive donc on a pu développer du jeu, tester des choses en touche ou dans le jeu courant" .

Dimanche en Irlande (13h45), c’est à un tout autre morceau que vont s’attaquer les Françaises. Les Irlandaises sont très fortes en conquête, présentes dans le combat et rodées. Elles ont remporté leurs deux premières rencontres en Écosse et en Italie avec le bonus offensif à chaque fois. "En tant qu’entraîneurs, on est impatients que ce match se joue pour savoir où on en est dans le travail mais aussi voir en Irlande comment les filles vont se comporter. C’est sûr qu’en vue de la préparation de la Coupe du monde, c’est un très bon test pour le staff, pour le groupe, pour les filles" , explique Olivier Lièvremont, l’entraîneur des trois-quarts tricolores.

Elodie Poublan (France Féminines)Icon Sport

Un duel attendu avant les retrouvailles au Mondial

Safi N’Diaye pense que "ça va être plus qu’un match des 6 Nations" en raison du contexte. La France retrouvera l’Irlande, pays organisateur de la Coupe du monde (9-26 août), le 17 août en match de poules du Mondial. "Il faut marquer notre territoire. On vient chez elles pour faire un résultat. Si on l’emporte, on sera beaucoup plus sereines quand on préparera l’Irlande pour la Coupe du monde. Ce sera un vrai plus pour l’équipe qui gagnera" , estime la joueuse de Montpellier.

De là à parler d’un ascendant psychologique pour le vainqueur ? "Je ne suis pas sûr de ça" , répond Olivier Lièvremont. "D’une manière générale, on marque les esprits en faisant un gros match, en dominant physiquement. Quand on gagne la guerre des contacts et le combat, forcément on marque l’adversaire. C’est comme un combat de boxe. Après, quel que soit le résultat, il faudra être capable de le relativiser" .

Shannon Izar (France Féminines)Icon Sport

Ne pas perdre de vue l’objectif à court terme : gagner dimanche

Le staff tricolore prend garde à ce que les joueuses ne brûlent pas les étapes. "On est vigilants à faire que l’objectif à moyen terme, la Coupe du monde, ne soit pas quelque chose qui nous fasse oublier l’objectif à court terme qui est de gagner le match ce week-end en Irlande. Ça va nous servir de préparation, mais on sait que l’ensemble du Tournoi finalement nous sert de préparation au Mondial. Après, c’est important aussi pour nous de vivre ce match en Irlande, au niveau du voyage, des installations, du public, parce qu’on sait qu’on se déplacera là-bas" , détaille Olivier Lièvremont.