6 nations - Gabriel Lacroix face à l’Ecosse ? Et pourquoi pas !

Vous connaissez beaucoup de joueur capable de planter quatre essais dans un match ? Bon d’accord, six depuis l’introduction du Top 14. Et en l’espace de 11 minutes ? Un seul ! Son nom ? Gabriel Lacroix. Meilleur marqueur d’essais du championnat (10) depuis le début de la saison, le trois-quarts aile du Stade rochelais a véritablement frappé les esprits le 23 décembre dernier, sur la pelouse de l’Aviron Bayonnais (17-42), avec ce quadruplé hallucinant. Forcément, à l’approche du Tournoi des 6 Nations, le nom du natif de Toulouse était évoqué pour figurer sur la liste de Guy Novès.

Et puis, rien. Avant dimanche et ce coup de fil de Xavier Garbajosa lui indiquant qu’il allait certainement rejoindre le CNR de Marcoussis ". Ça fait bizarre, je ne m’attendais pas à revenir ici" , confie-t-il sur le site de la FFR. "Tout va très vite. On n’a pas trop le temps de se poser et de réaliser. Franchement, je ne m’y attendais pas. J’étais parti pour finir mes vacances. Pour l’instant, c’est de la découverte" .

Tolofua - Lacroix - Baille (XV de France) - février 2017Icon Sport

Meilleur franchisseur du Top 14

De la découverte et, pour les plus sceptiques, une simple convocation pour faire le nombre et porter les boucliers à l’instar de Mathieu Bastareaud, Geoffrey Palis et Djibril Camara. Mais au regard de ses statistiques, pour quelles raisons Guy Novès se priverait-il du meilleur franchisseur (18) du Top 14 dimanche face à l’Ecosse ? Ah oui, il faut lui laisser du temps. Selon le bon vieux précepte français, il faut attendre, attendre, encore attendre LE bon moment. Mais lequel ? Celui où il ne marquera plus d’essais ?

Auteur de quinze essais lors de ses deux dernières saisons de Pro D2 sous les couleurs d’Albi, le facteur X des Maritimes est devenu une angoisse permanente pour les défenses du championnat. "On l’a vu à l’œuvre cette année… pas toujours avec joie quand on l’a en face" , s’amuse le Clermontois Damien Chouly. "C’est l’un des meilleurs ailiers" . Un chasseur d’en-but impressionnant du haut de son 1,71m pour 80 kg. "Il n’est pas très grand mais il a un gaz terrible" , coupe le troisième ligne du XV de France. "On peut réussir au plus haut niveau avec ce gabarit. Regardez Shane Williams (1,70m) avec le pays de Galles ou Julien Candelon (1,70m) qui joue encore. Il fait 1,30m et il s’en sort (rires). Ils ont cette capacité d’évitement que peu de joueurs ont. J’espère que Gabriel sera un atout de plus pour notre équipe" .

Gabriel Lacroix (XV de France) - 7 février 2017Icon Sport

Collazo : "C’est un concentré de talent. Il a aussi un sens du jeu surdéveloppé"

Mardi matin, lors de l’entraînement du XV de France, Gabriel Lacroix s’est retrouvé face à Noa Nakaitaci. Verdict ? "Il est difficile à rattraper" , glisse l’ailier clermontois en esquissant un sourire. "Il est vif ! Ce n’était pas facile !" Avec son profil atypique, le Rochelais constituerait une solution offensive supplémentaire pour pallier au manque de réalisme des Bleus.

"C’est un concentré de talent" , soulignait dernièrement Patrice Collazo dans les colonnes de Sud Ouest. "Il a aussi un sens du jeu surdéveloppé, il a souvent la bonne intuition au bon moment. Dans la prise de décision, il a quelque chose en plus. C’est ce qui fait la différence et qui explique qu’il existe à ce niveau avec ce gabarit. Il va au ballon, il le colle, il a compris qu’il fallait suivre certains joueurs porteurs de ballons. Avec Xavier (Garbajosa), on l’encourage à ne pas rester dans son couloir" . Alors oui, bien sûr, Gabriel Lacroix doit encore s’imprégner du plan de jeu de Guy Novès. Mais quelle frustration si un tel phénomène poireautait en costard-cravate, dimanche, dans les tribunes du Stade de France…