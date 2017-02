6 NATIONS - Frustrés, les Bleus doivent à tout prix éviter la sinistrose

C’est un refrain exaspérant qui poursuit le XV de France depuis un an. Un sentiment insupportable qui gangrène de plus en plus les esprits tricolores : la frustration. Encore, et toujours. A l’issue de la défaite face à l’Angleterre (19-16), les commentaires des élus de Guy Novès raisonnaient en écho dans les coursives de Twickenham. Petit florilège : "On n’était pas loin de faire quelque chose de grand. C’est vraiment triste" (Gaël Fickou) ; "On est dégouté. Ça fait très mal" (Scott Spedding) ; "On est plus que frustrés, on est en colère" (Yannick Bru) ; "On commence à en avoir marre de dire qu’on est sur la bonne voie, qu’on subit des défaites encourageantes" (Louis Picamoles).

Guirado : "Ça commence à faire beaucoup"

Inutile de passer en revue les réactions de toute la délégation du XV de France. Le ras le bol est général. Et comment pourrait-il en être autrement après avoir échoué à deux, cinq et trois points des trois meilleures nations mondiales. 75e minute de jeu, dans le Temple du Rugby. Assis sur le banc de touche, Guilhem Guirado, la tête appuyée sur sa main, affiche un regard dépité.

Guilhem Guirado (XV de France) - 4 février 2017Icon Sport

Ses coéquipiers sont encore en mesure de remporter le Crunch mais le capitaine sent poindre le goût amer d’une nouvelle désillusion. "C’est un peu dur" , reconnaît le talonneur du RCT. "On était si près. Pour l’instant, on fait le dos rond. Mais ça commence à faire beaucoup" .

Fickou : "J'espère que le prochain match sera le bon"

Ça commence à faire beaucoup qui plus est pour une jeune équipe en construction qui manque de maturité. Accablé par cette nouvelle défaite, le XV de France doit désormais démontrer ses ressources mentales. Et vite ! Dimanche prochain, l’Ecosse débarquera en pleine confiance et sans complexe après sa victoire contre l’Irlande (27-22). "J’espère que le prochain match sera le bon" , souffle Gaël Fickou. "Mais il ne faut pas entrer dans une sinistrose" .

Gaël Fickou - XV de FranceIcon Sport

Guy Novès répète souvent qu’il est là pour enlever la pression des épaules de ses joueurs. Le sélectionneur sera peut-être confronté à la semaine la plus délicate depuis le début de son mandat. Son sens de la psychologie, son aura de meneur d’hommes pourrait être déterminante pour remobiliser ses hommes et échapper à la première victoire du XV du Chardon au Stade de France depuis 1999.