6 Nations - En alignant 18 victoires, les Anglais ont égalé le record des All Blacks

Ils l'ont fait ! Et de quelle manière, s'il vous plait ! En étrillant les Ecossais ce samedi à Twickenham (61-21), les Anglais ont réussi à égaler le record des Néo-Zélandais concernant le nombre de victoires consécutives en test-match. Le XV de la Rose vient d'aligner un 18e succès de rang. Rendez-vous compte : le dernier revers des Anglais remonte à la Coupe du monde 2015 et la fameuse claque reçue face aux Australiens le 3 octobre (13-33).

10 victimes différentes depuis 2015

Les Uruguayens ont été les premières victimes une semaine plus tard (60-3). Depuis, neuf autres nations ont été envoyées au tapis : Ecosse (2), Italie (2), Irlande, Galles (3), France (2), Australie (4), Afrique du Sud, Fidji et Argentine. Auparavant, seuls les All Blacks avaient réussi à enchaîner 18 victoires de rang (entre le 15 août 2015 et le 22 octobre 2016) chez les équipes majeures du rugby mondial (Chypre ayant réussi le 24 à la suite mais face à des adversaires de second rang).

En plus de ce record symbolique au niveau mondial, les hommes d'Eddie Jones -qui est au passage toujours invaincu depuis sa prise de fonction en février 2016- ont également fait tomber un autre qui datait de quasiment un siècle (réalisé en 1882 et 1922). Dans le Tournoi, ils ont également réussi à remportet 11 victoires de rang. Une série débutée le 14 mars 2015 face à l'Ecosse (25-13).

L'an passé, les coéquipiers de Dylan Hartley ont fait le Grand Chelem et ils ne sont plus qu'à une victoire de le faire cette année alors que le Tournoi est déjà dans la poche. Rendez-vous la semaine prochaine, à Dublin, pour peut-être un autre moment d'histoire face à l'Irlande...