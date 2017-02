6 NATIONS - La compo de l'Écosse: 5 changements et Barclay capitaine contre le pays de Galles

Le flanker de Llanelli (30 ans, 57 sél.) assumera le capitanat en l'absence du demi de mêlée Greig Laidlaw, touché à une cheville lors de la défaite contre la France (22-16) lors de la 2e journée et forfait pour le reste du Tournoi. "John a joué un rôle crucial pour nous en matière de leadership et a montré l'exemple pendant toute cette compétition" , a commenté le sélectionneur Vern Cotter, alors que son équipe a été touché par une vague de blessures.

En N.9, la place de Laidlaw sera occupée par Ali Price. En l'absence de l'habituel buteur, l'ouvreur Finn Russell sera donc chargé de buter. Derrière, l'ailier Tim Visser remplace Sean Maitland, blessé aux côtes. En N.8, Ryan Wilson, remis de son problème à un coude, prend la place de Josh Strauss, touché à un rein contre la France et lui aussi absent pour le reste de la compétition. Deux autres changements ne sont toutefois pas dictés par les blessures: le retour de John Hardie en troisième ligne aile et celui de Gordon Reid en première ligne.

"Nous savons que les Gallois vont tout tenter contre nous, mais nous allons conserver notre volonté d'attaquer (...) C'est un week-end crucial pour le Tournoi et nous sommes toujours dans la course" , a insisté Cotter, dont l'Ecosse, avec une victoire contre l'Irlande et un revers contre la France est encore en course pour le titre (3e ex aequo avec la France et le pays de Galles).

Le XV de départ : Hogg ; Seymour, Jones, Dunbar, Visser ; (o) Russell, (m) Price ; Hardie, Wilson, Barclay (cap) ; J. Gray, R. Gray ; Fagerson, Brown, Reid.

Les remplaçants : Ford, Dell, Berghan, Swinson, Watson, Pyrgos, Weir, Bennett.